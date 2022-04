Sebastián Córdova buscar seguir siendo titular en el equipo de Tigres para mantenerse como líderes de la Liga MX. El jugador se pronunció también sobre el próximo partido frente a América que podría abrirle la posibilidad de anotar aplicando la denominada ‘ley del ex’. En entrevista con los medios de comunicación, contó que no tendría problemas de celebrar para darle júbilo al público.

“No soy de festejar goles, si festejo es uno normal como siempre los hago, no sería por echarle festejo al América por ahora estoy acá, si festejo es por la emoción del partido, no tengo nada grillero”, comentó el jugador de Tigres que llegó esta temporada al equipo con la consigna de sumar más minutos al mando de Miguel Herrera.

Para Córdova, el recuerdo de enfrentar a América se porta de carácter emotivo porque es el club que lo vio debutar a nivel profesional. Sin embargo, problemas con Santiago Solari lo alejaron esta temporada de ‘Las Águilas’ que ahora son dirigidas, de manera interina, por Fernando Ortiz.

“Es bonito, es recordar, volver a vivir momentos que tuve en América. Será un gran partido, ojalá me toque jugar y si me hacía falta, sí, vengo trabajando diario, doy mi granito de arena y si el DT me quiere utilizar o no, trabajamos al máximo”, añadió en conferencia de prensa.

Córdova también se refirió sobre la posibilidad de ir al Mundial y cómo espera el llamado de Gerardo Martino: “La competencia interna es alta, todos se dan cuenta para ver cómo inician, cuando estas como titular y en América es lo mismo, hay grandes jugadores, la exigencia se la pone cada quien. Si quieres, tienes que superarte y mi sueño es el mundial, lo tengo muy contemplado, necesito y tengo que jugar y estoy en eso”, apuntó.





