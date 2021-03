Lo arropó. Gerardo Martino, entrenador argentino de la selección de México, aseguró este fin de semana que era importante que Raúl Jiménez se concentrara con el equipo del ‘Tri’ en Gales debido a que el delantero “necesitaba calidez” para superar su lesión en el cráneo sufrida con el Wolverhampton a finales del año pasado.

“En este momento era más importante ofrecerle calidez y hacerlo sentir parte de la selección, que no se aleje. Si no venía a esta concentración iban a pasar un par de meses sin tenerlo y sabíamos que no le iba a ser bien a él”, explicó el ‘Tata’ tras la derrota de México por 1-0 ante su similar Gales en un partido amistoso internacional por fecha FIFA.

Como bien recordará, Raúl Jiménez, atacante y una de las máximas figuras del Wolverhampton inglés, se fracturó el cráneo en noviembre de 2020 cuando vivía un buen momento futbolístico y ahora lleva varios meses sin disputar un partido. No obstante, lejos de pensar en retirarse, el jugador continúa recuperándose para alegría de sus hinchas.

“Era más importante lo que nosotros le podíamos ofrecer a Raúl, que lo que él podía ofrecernos. Con tanto tiempo de ausencia era importante que se sintiera parte del grupo, que escuchara a sus compañeros, que no se alejara de lo que significa la selección porque en poco tiempo lo volvemos a tener”, remarcó Martino, quien se mostró conforme con su evolución.

El estratega sudamericano espera que Raúl Jiménez retorne a la selección mexicana en cualquiera de los certámenes de mitad de año, la Copa Oro o los Juegos Olímpicos de Tokio, algo que dependerá de que el Wolverhampton lo habilite para jugar en el cierre de la Premier League. Por otro lado, el DT habló dela actuación de México ante Gales.

“No está bueno perder, los triunfos generan confianza y más asimilación del futbolista, pero es cierto que es bueno encontramos con un rival que te juega tirado atrás y que sale a la contra porque es más productivo corregir sobre una derrota en un amistoso y evitar una situación así en un Mundial”, afirmó el ‘Tata’, quien negó en todo momento que el conjunto europeo los superara en la cancha.

Sobre su próximo compromiso, el extécnico del Barcelona reveló que se decidió por Costa Rica como rival de México debido a que era el único disponible para estas fechas. “Entre jugar un partido o dos, preferimos jugar dos, aunque sea contra un rival de la Concacaf”, sentenció, de cara al duelo con los ‘Ticos’ del próximo martes en el Stadion Wiener Neustadt de Austria.