Cruz Azul se encuentra preparándose para disputar la final del Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, donde se enfrentará ante Santos Laguna. Debido a esto, hay muchos expersonalidades de la ‘Máquina’ que se encuentran opinando sobre el duelo de este jueves, donde esperan una victoria sobre los ‘Guerreros’ y así poder estar más cerca de su novena estrella.

En esta ocasión, Sergio Markarián fue una de los que fue entrevistado para opinar sobre el cotejo. Fue el medio ‘ESPN Digital’, quien charló con el exestratega cementero sobre su paso por el cuadro de Tlalpan. Como bien sabemos, el uruguayo dejó el cargo del elenco mexicano tras no compartir las mismas ideas que Billy Álvarez, en ese entonces presidente celeste.

“Yo quería reforzar al plantel con un par de jugadores de jerarquía, que le dieran al plantel el toque de distinción que el futbol mexicano se merece, porque en el futbol mexicano se invierte mucho en figuras. Yo no quería tantas figuras, ese fue mi proyecto de conformación de plantel que no coincidió con lo que otros pensaban y eso motivó que yo tuviera que elegir entre interpretar el proyecto de otro o irme a mi casa, y me fui a mi casa con mi proyecto”, mencionó el técnico.

Eso sí, los seguidores del equipo lo recuerdan por el hecho de que estuvo cerca de llevarse el título del Clausura 2008, el cual perdió ante Santos Laguna. En esta ocasión, los dirigidos por Juan Reynoso tendrán una revancha donde buscarán también acabar con la sequía de títulos que tienen hace 23 años.

Por último, Markarián llenó de elogios a la ‘Máquina’. El estratega mencionó que el elenco mexicano es el lugar ideal para trabajar y que le costó mucho dejar a la institución.

“(Me dolió) muchísimo. Primero, porque este es un hermoso lugar de trabajo, el personal, la gente, los mandos medios de Cruz Azul, los que se ocupan de la logística, el personal, los utileros, el personal médico, los que te abren la puerta en la concentración en La Noria, es un hermoso lugar de trabajo y a uno le gusta trabajar en lugares así, donde es considerado y bien tratado”, finalizó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO