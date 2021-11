Los problemas no cesan en tienda de Tigres y, a la constantes lesiones en el transcurso del año, todo parece indicar que el equipo dirigido por Miguel Herrera tendrá una baja más en la Liguilla. Ahora se trata del zaguero central Diego Reyes que todavía no ha tenido la oportunidad de volver a entrenar y tendrá cierto tiempo fuera si quiere reincorporarse a los trabajos grupales.

De acuerdo al portas AS México, Diego Reyes habría sufrido cierto retroceso en la rehabilitación para volver a los campos luego de un esguince en un tendón del tobillo derecho. Este dolencia lo ha mantenido sin actividad desde el pasado 29 de octubre. Si bien es cierto. podría estar en disposición para Miguel Herrera, este no lo arriesgaría en el partido de ida de los cuartos de final.

Reyes, por el momento y desde hace algunos días atrás, regresó a pisar las canchas solamente en ejercicios de trote, no obstante, seguirá apartado hasta una recuperación al cien por ciento. Con ello, el conjunto regio empezaría la fase final nuevamente incompleto tal y como lo hizo durante todas las 17 fechas del certamen, siendo el defensor la única baja considerada por el momento.

Respecto al resto del plantel, el ‘Piojo’ ya cuenta con la reincorporación de Florian Thauvin que está inactivo desde fines de septiembre. También se sumarán Luis Rodríguez y Carlos Gonzáles que tuvieron actividad con sus selecciones nacionales en la pasada fecha FIFA.

Cabe destacar que la temporada de Miguel Herrera no ha sido la mejor a nivel de plantilla porque siempre ocurría algo que no lo hacía tener a todos en buen estado. Entre ellas también estuvo Nico López quien sufrió apendicitis el 25 de septiembre y volvió para el 20 de octubre. Así como la lesión de Francisco Meza que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y no verá acción hasta la próxima temporada.





