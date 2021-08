¿Rumbo a Europa? Titular indiscutible en la selección y pieza clave en el esquema táctico de Miguel Herrera, Carlos Salcedo podría estar viviendo su última etapa en el fútbol mexicano luego de conocerse su posible fichaje por un club de la Ligue 1. Ante la expectativa que ha generado la llegada de Lionel Messi al PSG, el resto de equipos en Francia ya planean la forma de hacerle frente al ‘dream team’ de Mauricio Pochettino.

Según información del medio francés ‘Le10sport’, el defensor mexicano de Tigres es pretendido por hasta dos clubes del torneo local, siendo su amplía experiencia internacional y en otros equipos del Viejo Continente su principal bandera. ¿De quiénes se trata? Pues, de acuerdo a la exclusiva, estos serían el Stade Rennais y el Racing de Estrasburgo.

Sobre este último, vale señalar que no es la primera vez que el club es ligado a Carlos Salcedo. ‘L’Equipe’, por ejemplo, fue otro de los medios que confirmó el interés de Racing de Estrasburgo por el jugador de 27 años. No obstante, las negociaciones en ese entonces no prosperaron debido a que el precio del defensor fue un verdadero obstáculo.

El periodista francés Cyril Olivès-Berthet así lo confirmó en su cuenta oficial de Twitter, asegurando que la directiva de Tigres pidió un total de 5 millones de euros por el pase de Carlos Salcedo, cifra que el Racing de Estrasburgo se negó a pagar por considerarla excesiva. Respecto al Stade Rennais, no se ha filtrado algún tipo de oferta por el futbolista.

Finalmente, fiel a su estilo, Carlos Salcedo no fue ajeno a los rumores sobre su persona y compartió la noticia de ‘Le10sport’ en su cuenta de Twitter. Como era de esperarse, las reacciones de parte de los hinchas de Tigres no se hicieron esperar, aunque el defensor optó por no confirmar ni desmentir la información.





