Miguel Herrera dejó de ser entrenador del América hace 10 meses. Ahora, al mando del banquillo del Tigres UANL, el técnico regresará al Estadio Azteca para enfrentar a las ‘Águilas’ este sábado 23 de octubre en el duelo correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, donde los ‘Felinos’ están obligados a ganar para seguir soñando con el tan ansiado título.

Ahora, en la previa del ‘Clásico’, el estratega de los Universitarios aceptó que el partido tendrá un sabor más que especial, puesto que la institución azulcrema le dio todo mientras estuvo defendiendo sus colores.

“Sí tengo sentimientos encontrados, América es un club que me dio todo, pero hoy me debo a otra afición. Asimilaré cómo me reciba la gente, siempre estaré agradecido, a la afición del América la llevo en mi corazón”, mencionó el ‘Piojo’ en una charla con WRadio.

Sin embargo, el técnico mexicano también aprovechó la entrevista para dejar un recado para su sucesor en el banquillo de las ‘Águilas’, Santiago Solari, afirmando que el plantel que actualmente dirige con éxito fue armado por él. “Yo armé el equipo con Baños, pero hoy está funcionando con otro técnico”, aseveró.

En relación al duelo del miércoles ante Pachuca, donde lograron una contundente victoria de 3-0 en el Volcán Universitario, Herrera volvió a repetir lo que dijo en rueda de prensa. Él aseguró que los felinos van mejorando y cada vez están más cerca de encontrar su estilo de juego, por lo que ahora tendrán que cerrar de mejor manera el torneo para ya no abandonar los cuatro primeros de la tabla y así evitar el ‘Repechaje’.

“El equipo jugó bastante bien, va mejorando y los dos primeros goles fueron buenos, estamos dentro de los primeros 4 y trataremos de mantenernos ahí”, dijo.

Por último, el estratega finalizó asegurando que ya han encontrado la fórmula para ser efectivos de cara al arco rival. La única tarea que le preocupa es lograr una mayor solidez defensiva, ya que desea equilibrar al equipo en todas sus líneas.

“Buscamos el equilibrio y aunque estamos como la mejor ofensiva, también buscamos ser sólidos en defensa”, sentenció.





