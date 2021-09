Fuerte y claro. Miguel Herrera, entrenador mexicano de los Tigres, aseguró este martes no ser terco y abrió la posibilidad de cambiar su estrategia de juego en el caso de que sus jugadores no se adapten a ella. Agobiado por las críticas debido a la falta de victorias en cuatro partidos de liga, el popular ‘Piojo’ se defendió ante la prensa.

“Si ellos me dijeran, no entendemos, no soy terco, ni pico piedras, ni como vidrio; me replanteo todo y busco que el equipo funcione mejor”, señaló el estratega. Herrera se hizo cargo de los Tigres para el torneo Apertura 2021 en el que el conjunto del norte del país aparece en el octavo lugar con tres victorias, cinco empates, dos derrotas y catorce puntos.

Al llegar al grupo, el manejador cambió la manera de jugar del anterior estratega, el brasileño Ricardo Ferretti, y este martes defendió la idea de mantener su filosofía de juego porque los futbolistas están de acuerdo: “Que regrese a hacer lo mismo de antes, entonces no tendría chiste que estuviera en un equipo en el que la forma de jugar fuera diferente al estilo que manejo”, observó.

Al referirse a sus expectativas en el Apertura, el técnico y exseleccionador de México en el Mundial de Brasil 2014, dio por hecho que el grupo está mentalizado para terminar entre los cuatro mejores del Apertura para clasificar de manera directa a los cuartos de finales. “Debemos buscar que el equipo funcione, pero no ganar de cualquier forma, sino ordenado”, agregó.

Como bien se recordará, el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León visitará este miércoles al Atlético San Luis por la undécima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano. El rival de los Tigres es quinto de la clasificación y llega animado al partido en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez luego de derrotar al peligroso Toluca en su propio estadio.

“San Luis ha hecho bien las cosas y tiene a un jugador (el goleador argentino Germán Berterame) que esta marcando diferencia; debemos estar atentos a mantener, solidez, orden y ser contundentes”, advirtió Miguel Herrera, consciente de que sus dirigidos no la tendrán nada fácil a mitad de semana.





