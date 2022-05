Tigres UANL viene preparándose para lo que será el duelo ante Cruz Azul por los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Sin embargo, el cuadro ‘felino’ presentó un inconveniente en esta mañana, ya que los jugadores, Nicolás López y Yeferson Soteldo, habrían llegado tarde al entrenamiento del club. Eso sí, el uruguayo, a través de sus redes sociales, aseguró que jamás lo ha hecho en todo el tiempo que lleva en la institución.

Según diferentes medios mexicanos, estos elementos llegaron media hora tarde y se perdieron la sesión de video. En caso sea cierto, recibirían una multa económica por esta indisciplina al no ser justificada.

Cabe resaltar que López se integró al trabajo físico con sus compañeros y Soteldo tuvo trabajó de manera diferencia. Ambos estarían convocados para el viaje a México, previo al duelo de Ida por los cuartos de final ante la ‘Máquina Cementera’.

Asimismo, el presidente del equipo, Mauricio Culebro, aseguró que no estaba enterado de nada y que jamás esto había ocurrido con los dos futbolistas. No obstante, trató de justificar la impuntualidad.

“Desconozco si llegó tarde o no. Nico López tuvo un problema estomacal el fin de semana, no sé si tuvo que ver con eso. A lo mejor, de repente, hay situaciones que nos pasaron a todos, de trafico o así. El grupo está comprometido, no creo que haya tema con eso”, señaló.

Liguilla Liga MX: fechas y horarios

(1) Pachuca vs. (10) Atlético de San Luis: Ida miércoles 11 (7:00 p.m.) y vuelta sábado 14 (8:05 p.m.)

(2) Tigres vs. (8) Cruz Azul: Ida jueves 12 (7:00 p.m.) y vuelta domingo 15 (8:05 p.m.).

(3) Atlas vs. (6) Chivas: Ida jueves 12 (9:05 p.m.) y vuelta domingo 15 (6:00 p.m.).

(4) América vs. (5) Puebla: Ida miércoles 11 (9:05 p.m.) y vuelta sábado 14 (6:00 p.m.).

Los partidos de la Liguilla se jugarán el miércoles 11 y jueves 12 de mayo. Asimismo, los partidos de vuelta se jugarán el sábado 14 y domingo 15 del mismo mes. La hora de cada juego se anunciará este lunes 09 de mayo.

La final será con doble partido. El duelo de ida está programado a jugarse el jueves 26 de mayo y el choque por la vuelta será el domingo 29 de mayo.





