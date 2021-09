Tigres y Atlético San Luis se miden este miércoles 29 de septiembre en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Los ‘Universitarios’ van por los tres puntos como visitante, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo, horarios, y más desde las 17:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, vía ESPN, TUDN y Canal 5.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Tigres y Atlético San Luis.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Atlético San Luis?

Perú – 17:00

Colombia – 17:00

– 17:00 Ecuador – 17:00

México – 17:00

– 17:00 Chile – 17:00

Paraguay – 17:00.

– 17:00. Venezuela – 17:00

Bolivia – 17:00

– 17:00 Argentina – 17:00

Uruguay – 17:00

– 17:00 Brasil – 17:00

El equipo local viene de un triunfo ante Toluca en la fecha pasada, en lo que fue una sorpresa, teniendo en cuenta que los ‘Diablos Rojos’ tenían todo para los líderes de la Liga MX, luego del empate del América ante Chivas en el clásico del fútbol mexicano.

San Luis viene de ganar, pero no ha tenido buenas presentaciones jugando de local. Los dirigidos por Marcelo Méndez solo han podido sumar cinco unidades en casa, producto de un triunfo y dos empates. Tienen una deuda pendiente con sus hinchas.

Por su parte, Tigres está lejos del rendimiento de otras temporadas y están rezagados en la tabla de posiciones. Se ubican en el octavo lugar y no podrán contar con Florian Thauvin, quien estará de baja por un alrededor de 2 o 3 semanas debido a una lesión.

El técnico de Atlético San Luis, Marcelo Méndez, reconoció el buen trabajo realizado por su plantel en el triunfo pasado: “Era muy importante para nosotros volver al triunfo. Sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, por suerte pudimos resolver el partido con un gran sacrificio y esfuerzo de los jugadores. Me enorgullece porque uno los ve trabajado día a día”.

El equipo ‘Felino’ dirigido por Miguel Herrera suma cuatro partidos sin conocer victorias. El DT, admitió que en caso los jugadores le pidan cambiar de sistema, él aceptará: “Si ellos me dijeran, nos entendemos. No soy terco, ni pico piedras, ni como vidrio; me replanteo todo y busco que el equipo funcione mejor”.

“San Luis ha hecho bien las cosas y tiene a un jugador (el goleador argentino Germán Berterame) que esta marcando diferencia; debemos estar atentos a mantener, solidez, orden y ser contundentes”, dijo Herrera sobre el encuentro de este miércoles.

Tigres vs. Atlético San Luis: alineaciones probables

Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Diego Reyes, Javier Aquino; Rafael De Souza, Guido Pizarro, Javier Aquino, Raymundo Fulgencio; André-Pierre Gignac y Luis Quiñones.

Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Diego Reyes, Javier Aquino; Rafael De Souza, Guido Pizarro, Javier Aquino, Raymundo Fulgencio; André-Pierre Gignac y Luis Quiñones. Atlético de San Luis: Marcelo Barovero; José Lozano, Leonardo Coelho, Unai Bilbao, Jair Días; Ricardo Chávez, Javier Güemez, Juan Sanabria, Juan Castro; Andrés Vombergar y Germán Berterame.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.