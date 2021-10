Miguel Herrera mostró satisfacción luego de la goleada de Tigres 3-0 ante Pachuca la noche de este miércoles en la Liga MX. Para el ‘Piojo’ no es sorpresa esta actuación porque venían destacando en las últimas fechas a pesar que los resultados no eran los más positivos. Sin embargo, espera seguir anotando más goles en las próximas fechas y no tener problemas con temas de efectividad.

“Ya veníamos jugando bien, el equipo venía mejorando, no se nos estaba dando la situación de anotar goles, de ser contundentes, pero en este partido el equipo fue contundente, todavía creo que quedamos a deber porque pudimos hacer un par más”, afirmó en conferencia de prensa.

“Me gustó el equipo, se ve sólido, ordenado, es intenso en el desdoble y el manejo de la pelota. Vamos redondeando al equipo, ya más tarde empezaremos a trabajar el partido que sigue, ahora a disfrutar un poquito la semana que ha sido productiva hasta el día de hoy”, añadió.

Sobre el último encuentro y la deuda con la hinchada que siempre alienta dijo: “Estábamos en deuda con ellos, siempre hacen su parte, no estábamos siendo recíprocos, a pesar de no andar jugando del todo mal, al contrario, creo que bien. No habíamos podido darles esa gran satisfacción. La gente hubiera salido más contenta si hubiéramos sido más contundentes. El equipo está cerrando fuerte”, finalizó.

Tigres venció 3-0 a Pachuca sin problemas

Tigres goleó por 3-0 a Pachuca por la Jornada 14 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX. El colombiano Luis Quiñones marcó el 1-0 al minuto 9 con un disparo de volea sobre la marcha sobre el pico izquierdo del área chica.

Tres minutos después, el paraguayo Carlos González firmó el 2-0 al definir con una media vuelta una diagonal retrasada que el envió Javier Aquino. El 3-0 fue obra de Juan Pablo Vigón con un remate a bocajarro al filo del área chica al 49.

Con este resultado, los Tigres llegaron a 22 puntos y se colocaron en el tercer lugar de la clasificación; el Pachuca se quedó con 15 unidades en el decimotercer peldaño de la tabla, fuera de la zona de repesca.





