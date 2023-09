Desde el Estadio Universitario, Tigres vs. Querétaro juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en la jornada 7 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Los Felinos sacaron una gran victoria en casa tras vencer a Santos con pizarra de 3-2, mientras que los Gallos Blancos no pudieron como locales tras ser derrotados 1-2 por el Atlas. Las acciones comenzarán a las 7:05 p.m. (hora local - 8:05 p.m. en Perú) y se transmitirá GRATIS a través de TUDN, VIX Premium, Fútbol Libre en América Latina. Encuentra aquí los canales de TV y horarios de este emocionante partido. No te pierdas el minuto a minuto más detallado, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidentes en Depor.





Tigres recordó los goles de su último triunfo. (Video: Youtube)





Tigres vs. Querétaro: probables alineaciones

Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Guido Pizarro, Samir Caetano, Jesús Angulo; Juan Pablo Vigón, Rafael Carioca; Luis Quiñones, Jonathan Herrera, Fernando Gorriarán; Andre-Pierre Gignac.

Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Guido Pizarro, Samir Caetano, Jesús Angulo; Juan Pablo Vigón, Rafael Carioca; Luis Quiñones, Jonathan Herrera, Fernando Gorriarán; Andre-Pierre Gignac. Querétaro: Fernando Tapia; Raúl Sandoval, Emanuel Gularte, Oscar Manzanarez, Jonathan Perlaza; Federico Lértora, Jaime Gómez, Jordan Sierra; Pablo Barrera, Ettson Ayón, Camilo Sanvezzo.