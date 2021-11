Miguel Herrera, actual entrenador de los Tigres UANL, habló en la previa de las semifinales por el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, donde aseguró que si su equipo no gana el título será un fracaso. El ‘Piojo’ menciona que se encuentra en una institución que así lo exige, caso similar a lo que sucede con las ‘Águilas’ del América. Asimismo, detalló cómo fue que logró vencer a una plantilla que se había acostumbrado al criticado estilo de juego de Ricardo Ferretti.

“Son equipos que exigen eso, que tienen un plantel tan vasto y con presupuestos muy altos y si no eres campeón es un fracaso; buscar el título siempre es preponderante, tienes la exigencia de dar resultados”, aseveró el DT en una entrevista para ‘La Última Palabra’.

Si bien es cierto, Herrera sabe que aún no ha ganado nada y existe un trecho importante para corresponder a las exigencias planteadas por la directiva de los ‘Universitarios’. No obstante, se mostró complacido con lo que ha logrado en la institución, al cual tuvo que replantear su forma de jugar, aunque no sin esfuerzo.

“Fue un cambio de técnico, de planteamiento del equipo, pero fue el equipo que más goles hizo, la cuarta mejor defensiva, entonces no hay irregularidad, hay un cambio de sistema”, aseguró.

Y agregó: “Dejaron una vara muy alta, Ricardo hizo un trabajo extraordinario e igualarlo no va a ser fácil. Quien llegue a Tigres siempre va a tener esa vara hasta que la pase alguien, dejó un equipo completo pero que siguen funcionando, mostrando actitud. Hubo un cambio de fisonomía y los muchachos se han adaptado”.

Además, el estratega añadió al respecto que se encontró con una idea bien afianzada que lo llevó a tener problemas con la plantilla, aunque una charla directa con todos los futbolistas y miembros del equipo ayudó a revertir la situación.

“El equipo de repente jugaba para atrás y yo terminaba partiéndolo, hasta que nos encontramos en un partido donde les dije que si no estaban de acuerdo con la idea jugarámos con una. Se rompieron y dijeron ‘vamos a jugar como tú digas’”, dijo.

Por último, el ‘Piojo’ se refirió a la decisión de quitar el gol de visitante, ya que esta medida mejoró a la Liga MX. El DT reveló que gracias a ello se le da importancia a lo hecho a lo largo de la fase regular.





