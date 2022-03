Tijuana vs. Juárez FC se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 11 de la Liga MX este domingo 20 de marzo desde el Estadio Caliente a partir de las 21:06 horas en México y 22:06 horas en Perú. El equipo local buscará los tres puntos para entrar a la zona de clasificación. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. No te olvides de seguir el minuto a minuto en Depor.com.

Tijuana luego de conseguir dos resultados positivos, que llenaban de esperanza a sus aficionados y metía al equipo de lleno en la pelea por uno de los puestos para el repechaje tropezó, en un solo juego el equipo perdió todo lo que había recuperado.

En la fecha anterior el equipo llegaba sólido, luego de victorias ante Atlas y Toluca, sin embargo, en su visita a la Comarca Lagunera, terminaron goleados por 4-0, con esto, por un tema de goles perdieron el cupo a la siguiente fase. En este momento Tijuana es decimotercero de la clasificación, tiene 11 puntos, mismos que Pumas, Santos Laguna y Necaxa, todos ellos con mejor balance de goles, algo que está afectando seriamente a Xolos.

Tijuana vs. Juárez FC: horarios en el mundo

Perú: 10:06 p. m.

Colombia: 10:06 p. m.

Ecuador: 10:06 p. m.

México: 9:06 p. m.

Chile: 12:06 a. m. (domingo 20 de marzo)

Argentina: 12:06 a. m. (domingo 20 de marzo)

Uruguay: 12:06 a. m. (domingo 20 de marzo)

Luego de nueve juegos el equipo apenas tiene ocho goles anotados, siendo con los Bravos de Juárez, los equipos que menos registran, mientas que suman 14 goles recibidos, siendo uno de los promedios más altos de la Liga MX.

Los Bravos ligan siete juegos sin poder sumar una victoria, además ya son tres derrotas en fila, mientras que, en tres compromisos de esta mala racha, no han sido capaces de anotarle a sus rivales. Pese a todos los datos negativos y de reconocer que ya puso su renuncia desde la temporada pasada, el “Tuca” ya habría recibido una nueva oferta por parte del equipo para extender su ligamen con la institución, que confía plenamente en el brasileño.

Ahora el camino no luce sencillo, Juárez parece que no se detendrá en este descenso, un punto lo aleja del sótano, su rendimiento en este Clausura es de un 26%, luego de dos victorias, esa misma cantidad de empates y seis derrotas.

El balance de goles es negativo con un total de siete. En 10 juegos los Bravos suma ocho tantos a su favor, mientras que sus rivales han conseguido anotarles en 15 ocasiones, solo en dos juegos de los 10 disputados, han conseguido dejar su marco en cero.

Tijuana vs. Juárez FC: probables alineaciones

Tijuana: Orozco; Angulo, Tercero, López, Loroña, Rivera, Vázquez, Rodríguez, Ruiz, Montecinos y López.

Juárez: Hugo González; Alberto Acosta, Ventura Alvarado, Alejandro Arribas, Marcos Mauro, Maximiliano Olivera, Fernando Arce, José Esquivel, Flavio Santos, Martín Galván y Gabriel Fernández.

Tijuana vs. Juárez FC: ¿dónde se jugará?

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR