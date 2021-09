Toluca y Atlético San Luis se miden este domingo 26 de septiembre en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Los ‘Diablos Rojos’ salen a matar en el infierno, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo, horarios, y más desde las 12:00 horas en el Estadio Nemesio Díez, vía TUDN y Las Estrellas.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Toluca y Atlético San Luis.

¿A qué hora juegan Toluca vs. Atlético San Luis?

Perú – 12:00 horas

Colombia – 12:00 horas

– 12:00 horas Ecuador – 12:00 horas

México – 12:00 horas

– 12:00 horas Chile – 13:00 horas

Paraguay – 13:00 horas

– 13:00 horas Venezuela – 13:00 horas

Bolivia – 13:00 horas

– 13:00 horas Argentina – 14:00 horas

Uruguay – 14:00 horas

– 14:00 horas Brasil – 14:00 horas

Los ‘Diablos Rojos’ recibirán al Atlético, luego de caer en su duelo ante Monterrey, lo que hizo que perdieran una racha de cinco partidos sin ver derrotas, sin embargo, continúan en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga MX.

El equipo dirigido por el argentino nacionalizado mexicano, Hernán Cristante, debe aprovechar el encuentro en condición de local, donde no pierden desde el 7 de julio de este año, aquella vez por la mínima diferencia ante Juárez.

Por su parte, San Luis afronta este partido con la irregularidad que por el momento lo mantiene en la séptima ubicación con 13 puntos. En las últimas cinco fechas apenas han podido vencer a Tijuana, luego fueron tres empates y una derrota en la jornada anterior.

Atlético San Luis llegó a la Primera División la temporada 2019 y desde aquella vez se enfrentó a Toluca en tres ocasiones. Los rojos ganaron todos dos encuentros y el otro termino en empate sin goles, en el partidos disputado el 6 de marzo del presente año.

En la previa, Cristante reconoció que todavía hay muchas cosas por mejorar: “Se cometen por buscar el triunfo, porque habían jugadores que no habían actuado junto. Hay que trabajar, esto no es improvisado. Los errores aparecieron de nuestro lado, no del otro y en todo caso, no los concretamos”.

El DT de San Luis espera recuperar puntos en este encuentro: “Trataremos de tener las mejores herramientas para encarar este partido que será también complicado. Nuestro objetivo de mejorar y seguir sumando”.

Toluca vs. Atlético San Luis: alineaciones probables