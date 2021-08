Toluca y Pumas se miden este domingo 29 de agosto en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Los ‘Diablos Rojos’ tienen una dura prueba delante ante los ‘Felinos’, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo, horarios, y más desde las 12:00 horas en el Estadio Nemesio Díez, vía TUDN, Canal 5 y Televisa Deportes.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Toluca y Pumas.

Luego de un buen inicio en la Liga MX, Toluca encontró inestabilidad, tras encadenar tres encuentros consecutivos sin triunfos. Apenas sumaron un punto ante Mazatlán y luego ante Atlas. La dura goleada ante Cruz Azul inició el mal camino del cual esperan salir en casa ante Pumas.

¿A qué hora juegan Toluca vs. Pumas?

Perú – 12:00 horas

Colombia – 12:00 horas

Ecuador – 12:00 horas

México – 12:00 horas

Chile – 13:00 horas

Paraguay – 13:00 horas

Venezuela – 13:00 horas

Bolivia – 13:00 horas

Argentina – 14:00 horas

Uruguay – 14:00 horas

Brasil – 14:00 horas

España – 19:00 horas

Pese a los resultados, Toluca se mantiene en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos, a 5 del líder América. Necesitan un triunfo para no perderle el paso a las ‘Águilas’ que esta fecha enfrenta a León, ubicado en el segundo lugar.

Por parte de Pumas, lograron cortar una mala racha de 8 encuentros sin ganar, el último con goleada por parte del Necaxa. Vencieron por 2-0 a Puebla en condición de local y les toca demostrar que su triunfo no fue solo casualidad.

Sobre el momento del plantel del Toluca, el técnico Hernán Cristante indicó: “El equipo está bien, contento. Hoy se antoja un mejor ánimo. El equipo está para salir el domingo como para poder aguantar el mote de favorito, dada la circunstancia de los dos equipos”.

Con respecto al rival, dijo: “Es un equipo que nunca deja de pelear, que no va a ser un rival fácil. No lo puedo tomar como un rival menor, porque no lo es; es un equipo que corre, que mete, que empuja”, comentó.

Andrés Lillini, DT de Pumas, dedicó el triunfo pasado a los hinchas, sabiendo que hay malestar por el mal momento del club: “Le dedicamos el triunfo a la gente. Aquí hay un gran trabajo de todos en conjunto con la directiva, entonces es un regalo para ellos, no me molesta en lo más mínimo, son aficionados y tienen todo el derecho de hacer una manifestación siempre y cuando estén dentro de las conductas normales”.

Toluca vs. Pumas: alineaciones probables

Toluca : García, López, Barbierí, Ortega, Rodríguez, Sambueza, Baeza, Vázquez, Samudio, González y Canelo

: García, López, Barbierí, Ortega, Rodríguez, Sambueza, Baeza, Vázquez, Samudio, González y Canelo Pumas: Talavera: Freire, Mozo, Rodríguez, Ortíz, Meritao, López, García, Saucedo, Torres, Dinenno.





