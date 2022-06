El fútbol mexicano está por arrancar. Este viernes 1 de julio comenzará el Apertura 2022 de la Liga MX con una doble cartelera, en donde se disputarán el Necaxa vs. Toluca y el Mazatlán vs. Puebla. Duelos que darán el banderazo de partida a un torneo atípico que modificó su calendario por la llegada de la Copa del Mundo Qatar 2022 y a pesar de su inicio, esto no quiere decir que el periodo de fichajes se cerrará.

Con el inicio del Apertura 2022 encima, los 18 equipos de la Liga MX aún podrán trabajar por unas semana más en el tema de los fichajes en México e incorporar nuevos refuerzos que necesiten en sus respectivos clubes para buscar dar pelea en el nuevo torneo y tentar el título, que ha ganado de manera consecutiva el Atlas: se consagró bicampeón.

¿Cuándo finaliza el mercado de fichajes del Apertura 2022 de la Liga MX?

Pese al cambio del calendario, el cual se ha tenido que adelantar por el Mundial de Qatar, el cierre de registros de la Liga MX se mantendrá como tradicionalmente se venía manejando en temporadas anteriores en el fútbol mexicano. Por lo cual, hasta el mes de septiembre habrá la posibilidad de sumar nuevos jugadores a las plantillas.

De acuerdo con Transfer Matching System (TMS) de FIFA, todos los clubes mexicanos todavía podrán seguir haciendo contrataciones y la fecha límite será el lunes 5 de septiembre. Es decir, los equipos podrán sumar refuerzos hasta ante de la jornada 13 del Torneo Apertura, pues la duodécima fecha concluirá el 4 de septiembre, un día antes de la fecha límite para dar el alta a nuevos futbolistas.

Condiciones para fichar a un jugador tras el inicio del Apertura 2022

Sin embargo, hay algunas condiciones para incorporar a un jugador después del inicio del Apertura 2022. Por ejemplo, la primera de ellas es que será necesario que el nuevo fichaje no haya tenido actividad con su antiguo club en el Apertura 2022, de lo contrario no se podrá finalizar el acuerdo

En tanto, respecto a los futbolistas libres: es decir, sin contrato vigente con alguna institución, podrán firmar por cualquier club que satisfaga sus condiciones. Mientras que el caso de la posibilidad de traer un refuerzo extranjero, se podrá hacer solo si la liga de procedencia también tenga el periodo de transferencia abierto.

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2022?

El duelo entre Necaxa y Toluca dará inicio del Apertura 2022 de la Liga MX el próximo viernes. Mientras que Pachuca y Querétaro cerrarán la primera jornada del torneo mexicano el lunes 4 de julio.

Viernes 1 de julio

Necaxa vs Toluca / 19:00 horas.

Mazatlán vs Puebla / 21:05 horas.

Sábado 2 de julio

Chivas vs Juárez / 17:00 horas.

Tigres vs Cruz Azul / 19:05 horas.

América vs Atlas / 21:05 horas.

Domingo 3 de julio

Pumas vs Xolos / 12:00 horas.

Atlético de San Luis vs León / 17:00 horas.

Santos vs Monterrey / 19:05 horas.

Lunes 4 de julio

Pachuca vs Querétaro / 21:00 horas.





