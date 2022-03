Las imágenes siguen dando la vuelta al vuelta y con ello la indignación colectiva. El fútbol siempre se ha caracterizado por dar un buen espectáculo; sin embargo, el fin de semana, vivió uno de sus peores momentos. El pasado sábado, el partido de Querétaro y Atlas, por la fecha 9 del Torneo Clausura, terminó en una lamentable batalla campal entre barras en el estadio La Corregidora.

Se jugaba el minuto 61 y el equipo visitante lo ganaba con tanto de Julio Furch. El partido seguía su curso, pero de fondo se veía un gran desplazamiento de personas dentro de los diferentes sectores de las tribunas. Los disturbios comenzaron a crecer, un hincha entró a la cancha, y después ‘explotó' la hecatombe. Una vez que la invasión de cancha comenzó, los jugadores y cuerpo técnico del Atlas se dirigieron a los vestuarios.

Los futbolistas del Querétaro permanecieron unos momentos más tratando de calmar los disturbios, pero les fue imposible. Vándalos de ambos equipos se enfrascaron en una batalla que dejó a 26 personas heridas. El lamentable suceso generó la reacción de los demás clubes y la suspensión de la fecha.

Imágenes que ilustran la lamentable situación en Querétaro hace unas horas. Totalmente reprobable la violencia, la paz SIEMPRE debe prevalecer dentro y fuera de las canchas. Lamentable planeación de la directiva del club Queretaro.#GritaXLaPaz pic.twitter.com/gJasIEgBYa — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 6, 2022

La brutalidad de los ataques, la falta de seguridad en el estadio y la poca capacidad de reacción de las autoridades pertinentes ha llevado a que este caso deje la esfera deportiva y pase a un tema nacional en México, como era de esperarse. Según el gobernador central de Querétaro, Mauricio Kuri, solo han habido 26 personas heridas, y ningún fallecido, pese a los reportes de la prensa local.

Hasta este momento, se sabe que cuatro continúan en estado delicado y otro grave, mientras que otros 19 ya fueron dado de alta y rindieron sus declaraciones ante las autoridades para encontrar a los responsables del violento acto. Las autoridades de la Fiscalía General de Querétaro comentaron que ya tienen ubicados a los agresores y han solicitado 15 órdenes de aprehensión.

Asimismo, también se responsabilizó a la empresa de seguridad privada que debía mantener el orden en el partido. Se trata de Grupo de Seguridad Élite K9 o G.S.E.K.9, según algunas versiones sobre el inicio de la gresca se menciona que los propios agentes abrieron una de las puertas para permitir que los barristas del Querétaro pasaran a la zona donde estaban los de Atlas.

FIFA publica comunicado con relación a la violencia en el partido entre Querétaro y Atlas. (Foto: EFE)

Lo cierto es que Miguel Ángel Contreras, Secretario de Seguridad de Querétaro, admitió que la empresa de seguridad no cumplió con el número de agentes para el partido “Hay que decirlo, la empresa de seguridad privada, no llevó todos los elementos que tenía que llevar para cumplir con la seguridad del evento”, comentó.

De acuerdo al presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, desde hace algunos años hubo modificaciones a leyes locales en algunos Estados que impiden que haya policías estatales al interior de los recintos, por lo que clubes como el Querétaro se ven obligados a contratar a empresas privadas para garantizar la seguridad de los eventos. El estado de Querétaro rompió contratos con esta empresa después de los lamentables hechos.

Lo que se le viene al club Querétaro

Mientras el tema sigue su curso en la Fiscalía, el club Querétaro también afronta duras sanciones, la más severa es su desafiliación de la Liga MX. Justamente, el presidente de la liga, Mikel Arriola, citó para este martes a una Asamblea Extraordinaria con los 18 dueños de los equipos de la competencia, a fin de analizar y votar por la desafiliación de los ‘Gallos Blancos’.

Según el reglamento, Querétaro incumplió con temas de seguridad, reiteración de faltas y compromiso de las autoridades locales y de los equipos. “Un afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) perderá su afiliación si: cometa una falta grave y/o viole o incumpla en más de una ocasión cualquier disposición de este Reglamento, el Estatuto Social, las Directivas o las decisiones de FIFA, CONCACAF y/o la propia FMF”, dice la norma.

La descomunal gresca entre aficionados del Querétaro y Atlas en las gradas del estadio La Corregidora. (REUTERS)

Además el inciso B del causal para la desafiliación de un equipo en la Liga MX, menciona en su artículo 66 que el club la perderá si “se pone en riesgo la viabilidad de cualquier competencia organizada por la FMF”. La Federación ya abrió una investigación para conocer las causales reales de la gresca. Desde México señalan que es muy probable la desafiliación del Querétaro y la suspensión indefinida del estadio La Corregidora.

En caso de ser desafiliado, los jugadores de Querétaro pasaran a ser libres y deberán buscar otras ofertas. Mientras se define el futuro de los ‘Gallos Blancos’, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, decidió tomar una primera medida para sentar las bases: en los partidos que resten no habrá barras visitantes.

“Las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios. Hoy con facultades de la Liga lo vamos a implementar, pero va a ser uno de los temas que llevemos a ratificar en la Asamblea de Dueños”, dijo Arriola en conferencia de prensa.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, habló tras lo sucedido en La Corregidora. (Foto: Getty Images).

Asimismo, Gabriel Solares, presidente del Querétaro, dejó claro que harán todo lo posible para terminar con las barras de ‘Gallos Blancos’. “Se tocará el nivel de Liga para saber cuáles son las medidas. Es una prioridad absoluta terminar con cualquier tipo de grupo de animación para salvaguardar el bien de la afición. La barra no está empadronada, son aproximadamente 3 mil 500 integrantes”, dijo el directivo.

Hablan desde México

Depor se comunicó con periodistas mexicanos para conocer sus impresiones sobre el lamentable hecho en La Corregidora, entre las barras del Querétaro y Atlas. Los comunicadores también hablaron qué le podría pasar a los ‘Gallos Blancos’, así como la poca seguridad que hay en los estadios de la liga.

“Es un tema que pasa en toda Latinoamérica, hay gente que no está capacitada para ir a los estadios, no son hinchas son delincuentes. Las revisiones en el estadio también son obsoletas. los hinchas tenían picahielos y armas. Los agentes no tienen las herramientas suficientes para hacer la represión, cuando es necesario”, comentó Diego Levi, periodista uruguayo que radica en México.

“En otras ligas de Latinoamérica se juega solo con público local, pero acá en México se juega con ambas barras. No estamos hablando de un América-Chivas, la parte de seguridad preocupa (sobre el caso Querétaro-Atlas). Si bien la Liga MX es atractiva a nivel económico, veo muchos atrasos a nivel de seguridad y controles”, agregó.

La primera medida de la Liga MX es que desde ahora se jugará solo con hinchada local. (Agencias)

Para Diego Levi son diferentes las sanciones que se podrían manejar por este precedente, una de ellas sería erradicar el consumo de bebidas alcohólicas dentro del estadio. “Este tema también es un problema, pero ya se va a sacar una ley para prohibir su consumo dentro”, sostuvo.

Por otro lado, Diego Paz, periodista azteca se refirió a los lamentables hechos del fin de semana. “Es un suceso terrible y que mancha el fútbol mexicano. Las imágenes son dramáticas, dantescas y no deben de repetirse. La violencia azota a los estadios en México y la mayor parte del fútbol en Latinoamérica y se debe de abordar el tema de forma global”, declaró.

Según información de Paz, ya en el pasado, México ha vivido tragedias relacionadas al fútbol. En la final de 1985, entre Pumas y América, ocho personas murieron aplastadas en un túnel al estadio. En 2011, hubo una balacera a las afueras del recinto de Santos y la gente invadió la cancha por seguridad. “Se tiene que trabajar para erradicar la violencia por completo, sin duda alguna. Medidas drásticas para que el deporte sea eso, deporte”, enfatizó al respecto. Así es la realidad al día de hoy.













