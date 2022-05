Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 7 de mayo por el repechaje del Clausura 2022 de la Liga MX a partir de las 5:45 p. m. (hora peruana). El compromiso se jugará en el Estadio Azteca. La transmisión del partido estará a cargo de las señales de TUDN y Las Estrellas. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.com.

La ‘Máquina’ perdió una gran ocasión de ubicarse entre los cuatros primeros de la fase regular tras empatar sin goles en la última jornada frente a América. Por el amargo resultado, los fanáticos de los ‘Cementeros’ volvieron a reaccionar contra el técnico Juan Reynoso en las graderías y en las redes sociales,

Al respecto, el técnico peruano comentó lo siguiente: “No estaba enterado que había mucha presión. Todo está bien en el equipo. No escucho, no leo. En la calle, las pocas veces que salgo, son muestras de cariño, pero estas son redes y las redes nos engañan y no nos damos cuenta, pero soy muy consciente de que el equipo tiene cosas por mejorar”, expresó en conferencia de prensa.

“Ni éramos tan malos después de la derrota ante el San Luis y ni tan buenos con el empate. Nos hubiera gustado ganar, nos está faltando contundencia. Tenemos una semana para preparar, están ‘Santi’ (Giménez) y (Erik) Lira que estuvieron en selección y sabemos que con esa semana nos potenciamos”, agregó.

En otro momento, Reynoso comentó sobre la continuidad en el cargo. El ‘Cabezón’ lideró al equipo que rompió una larga racha sin campeonar de Cruz Azul. Pero, desde entonces, el escenario ha cambiado dramáticamente al punto de que muchos dudan sobre la permanencia del retirado defensor.

“Lo demás es decisión de la directiva. Veo a jugadores metiendo, corriendo, no veo nada índole a los jugadores. Dimos un pasito adelante, más allá de que no se logró el resultado. Esto es fútbol y lo otro termina siendo morbo. Algunos lo interpretan de acuerdo con lo que piensan”, añadió.

Cruz Azul vs. Necaxa: horarios

Perú: 5:45 p. m.

México: 5:45 p. m.

Colombia: 5:45 p. m.

Ecuador: 5:45 p. m.

Argentina: 7:45 p. m.

Uruguay: 7:45 p. m.

Chile: 6:45 p. m.

Por su parte, Necaxa perdió (0-1) ante Chivas en la reciente jornada de la fase regular y quedó en el noveno puesto con 23 puntos. De esa manera, los ‘Rayos’ cortaron una buena racha de tres victorias consecutivas.

Tras el compromiso, el entrenador de los ‘Electricistas’, Jaime Lozano, lamentó el resultado. “Si te rematan solo es imperdonable, fue un escenario de Liguilla y debes aprender a jugar estos partidos, la madurez para sacar estos partidos adelante”, señaló en conferencia de prensa.

Es importante mencionar que la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 12 de febrero de este año. Necaxa venció de visita (2-1) gracias a los goles de Milton Giménez y Rodrigo Aguirre, mientras que Juan Escobar había empatado para la ‘Máquina’.

Cruz Azul vs. Necaxa: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Cruz Azul vs. Necaxa por el repechaje de la Liga MX se transmitirá en exclusiva mediante TUDN para el territorio mexicano.

Cruz Azul vs. Necaxa: posibles formaciones

Cruz Azul: Sebastián Jurado, Julio César Domínguez, Luis Abram, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Juan Escobar, Erik Lira, Ángel Romero, José Rivero, Iván Morales y Uriel Antuna.

Necaxa: Luis Malagón, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Jesús Escoboza, Fernando Meza, Fernando Madrigal, Diete Villalpando, Brian García, Fernando González, Rodrigo Aguirre y Milton Giménez.





