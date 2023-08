¡Una nueva edición del Clásico Joven en la Liga MX! Este sábado 2 de septiembre se llevará a cabo el juego América vs. Cruz Azul EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio Azteca, un partido de pronóstico reservado entre dos equipos que no pueden ceder más puntos en el torneo local, pues no han tenido un arranque esperado ni pelean entre los primeros puestos. Cruz Azul viene de un triunfo sorpresivo ante Monterrey, mientras que América de local empató ante León. La transmisión se llevará a cabo a partir de las 21:10 horas por la señal de TUDN o Canal 5 de Televisa.

Cruz Azul vs. América por Liga MX: transmisión del Clásico Joven 2023 | Video: @ClubAmerica

América vs. Cruz Azul: posibles alineaciones

América: Malagón; Lara, Reyes, Juárez del Castillo, Fuentes; Sánchez, Fidalgo; Valdés, B. Rodríguez, J. Rodríguez; Quiñones.

Cruz Azul: Jurado; Escobar, Salcedo, Ditta; Huescas, Lira, Rodríguez, Rotondi; Antuna, Moises y Cambindo.