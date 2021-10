No te lo pierdas. Juárez vs. Puebla (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) se enfrentan en el partido en partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga MX. Las acciones se llevarán a cabo este viernes 29 de octubre a partir de las 21:00 horas en México con transmisión de TUDN, se jugará en el estadio Olímpico Benito Juárez. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

Juárez afronta el encuentro con la obligación de salir de tres partidos consecutivos sin ganar, para intentar meterse al repechaje. En el reciente empate ante Pachuca, dieron algunas muestras de mejoría, que deberán aumentar para este encuentro de vital importancia en sus aspiraciones para llegar a la Liguilla.

Por su parte, Puebla es uno de los equipos que puede verse afectado en caso Juárez gane. Tras la derrota ante León en la fecha pasada se pusieron a solo un punto de salir de la zona de repechajes.

El último enfrentamiento entre ambos equipos, tuvo como resultado un claro triunfo para Puebla por 4-0 con tantos de Christian Tabbó y triplete de Santiago Ormeño, quien debido a su buena temporada a inicios de año, fichó por León.

Juárez vs. Puebla: horarios del partido

Perú – 21:00

Colombia – 21:00

Ecuador – 21:00

México – 21:00

Chile – 23:00

Paraguay – 23:00

Venezuela – 22:00

Bolivia – 22:00.

Argentina – 23:00

Uruguay – 23:00

Brasil – 23:00

El técnico del Puebla, el argentino Nicolás Larcamón, sabe que se juega muchas cosas importantes: “La tensión en la previa es positiva y necesaria, siempre y cuando uno sepa cómo canalizarla. Así que es ineludible que en las instancias más decisivas no se genere una tensión, pero saber gestionarla es para los deportistas de alto rendimiento”.

“Nunca me gusta considerar un partido de ‘vida’ o ‘muerte’. Pero puntear de a tres nos llevaría a pisar con fuerza en la clasificación con una fecha por jugar y para aspirar a mejores puestos; aunque hoy el foco sigue siendo preparar bien el partido”, agregó el entrenador.

Nicolás Larcamón solo enfrentó en una ocasión al ‘Tuca’ Ferretti, técnico de Juárez. El encuentro fue empate en el torneo pasado cuando Tigres aún a cargo del brasileño nacionalizado mexicano empataba a uno con Puebla en el Cuauhtémoc.

El mediocampista de Juárez, Bravos Flavio Santos indicó: “Debemos estar mentalizados y concentrados en esos partidos que dejamos ir. En los torneos pasados ocurrió algo así, en donde las últimas fechas apretamos para estar en zona de liguilla. La primera parte del torneo dejamos ir puntos”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR