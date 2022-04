América vs. Tigres EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 23 de abril por la jornada 16 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX en el Estadio Universitario - UANL. El compromiso se jugará a partir de las 7 p. m. (hora peruana). Ambos parten con intereses distintos y buscan acceder a la Liguilla de manera directa. La transmisión estará a cargo de TUDN, Canal 5 y Afizzionados. Minuto a minuto en Depor.com.

Los ‘Felinos’ llegan a este partido tras perder (0-2) frente a Necaxa. Sin embargo, pese a la derrota, se mantienen en la segunda posición con 32 unidades por lo que un triunfo ante las ‘Águilas’ aseguraría el pase a la liguilla final.

Tras el cotejo frente a los ‘Rayos’, el DT de Tigres, Miguel Herrera, destacó los errores de su equipo. “Soy el primero en hacer una autocrítica lo que no hicimos bien. Purata hace un gran juego, Reyes venía jugando, pero venía de una lesión”, mencionó en conferencia de prensa.

“Son circunstancias, no tuvimos un gran partido como grupo, no puede ser 90 minutos que solo tuvimos tres opciones. No pudimos superar a un equipo que trabajó bien”, señaló el estratega mexicano quien vivirá un duelo especial ante América ya que enfrentará a su exequipo.

Tigres vs. América: horarios

Perú: 7 p. m.

Ecuador: 7 p. m.

México: 7 p. m.

Colombia: 7 p. m.

Chile: 8 p. m.

Argentina: 9 p. m.

Uruguay: 9 p. m.

Por su parte, América venció (2-0) a León en la reciente fecha gracias a los goles de Richard Sánchez y Alejandro Zendejas. Con ese resultado, las ‘Águilas’ sumaron cinco victorias consecutivas y se ubican en el séptimo puesto con 22 unidades y deberá ganar para tentar los cuatro primeros lugares.

Tras el triunfo el DT de los ‘Azulcremas’, Fernando Ortiz, resaltó al trabajo de sus dirigidos. “Trato de decirle que vivan el momento. Es inevitable ver la tabla, cada partido al día siguiente. Les hago ver la realidad, si bajan el rendimiento volveremos atrás, así que es necesario hacerles ver las cosas”, mencionó en conferencia de prensa.

De la misma manera, destacó las virtudes de Tigres. “El sábado será difícil ante un rival clasificado, pero iremos a hacer un partido que nos convenga. Presentaremos lo mejor”, añadió.

Cabe resaltar que la última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 23 de octubre del año pasado. América venció 1-0 con anotación de Henry Martín en el Estadio Azteca.

Tigres vs. América: canales

Es importante mencionar que el partido por el Clausura 2022 se transmitirá en exclusiva mediante Televisa Canal 5 y TUDN para territorio mexicano.

Tigres vs. América: posibles formaciones

Tigres: Guzmán, Dueñas, Reyes, Sánchez, Aquino, Thauvin, Vigon, Pizarro, Cordova, López y Gignac.

América: Ochoa, Fuentes, Sánchez, Cáceres, Fidalgo, Martínez, Valdez, Zendejas, Sánchez, y Viñas.





