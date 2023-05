No hay nada más emocionante que un Clásico Nacional y qué mejor si es para definir a un finalista. América vs. Chivas se verán las caras en la semifinal de ida de la Liguilla del Torneo Clausura 2023 en el estadio Akron este jueves 18 de mayo desde las 20:10 horas del Centro de México. La transmisión del juego estará a cargo de TV Azteca, señal que pasará en TV abierta el encuentro de forma gratuita para todo el territorio nacional. El antecedente más reciente entre ambos es el juego del Clausura, que finalizó 2-4 a favor de las ‘Águilas’ en el Akron. No te pierdas todas las incidencias.

América vs. Chivas: posibles alineaciones del Clásico Nacional