Chivas vs. Mazatlán se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 9 del Torneo Clausura 2021 de la Liga MX. El ‘Rebaño sagrado’ deberá sumar tres puntos si quiere asegurar un lugar en la próxima fase del torneo. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión para México (TV Azteca) y Estados Unidos (TUDN y ESPN).

El equipo de Víctor Manuel Vucetich acumula 5 partidos in perder (2 triunfos y 3 empates); sin embargo, su presente no es el mejor debido a que el equipo no logra mostrar su mejor versión futbolística. Depende mucho de las individualidades.

Chivas vs. Mazatlán: horarios y canales del partido

Perú: 22:00

22:00 México: 21:00 / Azteca Deportes

21:00 / Azteca Deportes Colombia: 22:00

22:00 Argentina: 00:00

00:00 Chile: 00:00

00:00 Ecuador: 22:00

22:00 Bolivia: 23:00

23:00 Venezuela: 23:00

23:00 Estados Unidos: 22:00 / ESPN y TUDN

El entrenador de las Chivas celebró este domingo que su equipo volvió a mostrar la confianza y el juego agresivo que lo llevó a disputar las semifinales el torneo pasado.

“Hubo concentración y determinación por ganar, cometimos errores y el equipo supo levantarse de esta situación. Eso para mí es lo más importante, la mentalidad que el equipo está mostrando, está retomando la confianza y volviendo a ser el equipo agresivo que se ha mostrado en el último torneo”, aseguró en videoconferencia de prensa.

En partido de cierre de la jornada 8 del torneo Clausura 2021, Chivas venció a los Pumas UNAM, subcampeón de la liga, por marcador de 2-1 en su primera victoria como local con goles del delantero José Juan Macías y el defensa Alejandro Mayorga.

Vucetich destacó que el plantel supo sobreponerse al gol tempranero de los universitarios y remontar el marcador.

En redes sociales, Mazatlán FC anunció una promoción para que sus aficionados adquieran entradas para los duelos ante Querétaro, Chivas y América, aunque para estos últimos aún no hay permiso por parte de las autoridades.

El protocolo establecido por las autoridades del futbol mexicano y la Secretaría de Salud señala que se podrá contar con público en los estadios siempre y cuando el estado donde se encuentra el inmueble esté en semáforo amarillo o verde y en Sinaloa esto podría cambiar en próximos días.





