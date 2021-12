William Tesillo, defensa del León, reprobó mediante las redes sociales los comentarios racistas que recibió por parte del narrador Raúl Pérez en el partido de ida de la semifinal del Torneo Apertura 2021 entre su equipo y Tigres. A su vez, el comunicador de la cadena TUDN se disculpó con el colombiano por la misma vía.

“Un comentario muy imprudente y sin sentido hecho por el señor Raúl Pérez durante la transmisión del partido Tigres vs. León lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, me quieren y a muchas personas más”, se quejó el futbolista de la selección en un comunicado difundido en sus perfiles oficiales.

Pérez dijo “a Tesillo los moretones no se le van a ver” mientras narraba el duelo del pasado miércoles que los Tigres le ganaron por 2-1 al León en el que el defensor ‘cafetero’ estuvo durante los 90 minutos.

El pronunciamiento de William Tesillo. (Foto: Captura de Instagram)

Acto seguido, el comentarista ofreció disculpas por sus palabras en su cuenta de Twitter: “a William Tesillo, a su familia, a sus compañeros de equipo y a todas las personas que pude haber ofendido con un comentario durante la transmisión... Lo que expresé no tenía la intención con la que fue interpretado”, justificó.

Tesillo aceptó la disculpa y aseguró que no debía quedarse callado ante una expresión de racismo. “Mi obligación es manifestar enfado e inconformidad ante una situación como ésta, en el que el tema del racismo y la discriminación no deben ser tomados a la ligera. Este tipo de comentarios siempre serán inaceptables”, añadió el zaguero de 31 años.

Las disculpas del narrador Raúl Pérez a William Tesillo. (Foto: Twitter)

Tesillo agregó que el fútbol debe ser un ejemplo para todos y confió en que incidentes racistas no se repetirán en el balompié mexicano. Por su lado, León también mostró su respaldo al colombiano en sus redes sociales con una imagen del defensa en la que escribió “en este equipo todos somos iguales” y “en este equipo #TodosSomosTesillo”.

A la final

El condenable acto racista se produjo el pasado miércoles en la ida entre Tigres y León. Este sábado, hubo revancha entre ambos equipos para definir al primer finalista (el segundo saldrá entre Atlas y Pumas). Entonces, el conjunto que defiende Tesillo ganó por 2-1 en casa y peleará por el título del Apertura 2021.

El colombiano, que vio una tarjeta amarilla, estuvo en la cancha todo el encuentro y celebró con el doblete de Ángel Mena que instaló a la escuadra dirigida por Ariel Holan a la definición del campeonato azteca.





