El presente de América despierta la preocupación en la hinchada y también en los históricos jugadores que no están acostumbrados a ver un bajo nivel en ‘Las Águilas’ que siempre aspiran a ser competitivos. La falta de efectividad también es un tema en cuestión y parece que los refuerzos no son suficiente en la Liga MX si es que no tienen a un delantero que se encargue de generar peligro en el área rival.

Ante esto, Luis Roberto Alves Zague, referente histórico del ataque americanista, criticó la actualidad azulcrema luego de la derrota en el Estadio Azteca ante el campeón Atlas y la baja ubicación en la tabla general del presente torneo. Esto dijo en sus redes sociales:

“Si el Club América va a depender sus aspiraciones de anotar goles a través de un jugador como Salvador Reyes, y ojo se me hace un muy buen futbolista que conste, creo que va estar complicada la cosa. ¿Y los delanteros? ¿los medios ofensivos? ¿los de experiencia apá ?”, indicó Zague desde su cuenta de Twitter.

La publicación estuvo acompañada de respuesta de la gente mostrando el apoyo a Zague. Entre los comentarios más destacados se puede leer que “son un equipo sin alma”, “además de un extremo bueno les hace falta un matón en el área”, “no saben hacer fichajes, siempre fallan”, “el momento de Solari ya está pasando, esta es su realidad”, entre otras cosas.

En el último encuentro, América utilizó a Reyes y Zendejas como extremos para que Henry Martín haga la función de centrodelantero. En el segundo tiempo ingresó Viñas, pero fue expulsado a los minutos. El próximo encuentro de América será el sábado 05 de febrero ante Atlético San Luis por la Jornada 4 de la Liga MX luego del parón de fecha FIFA donde la Selección de México buscará sumar en las Eliminatorias Concacaf.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR