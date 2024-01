No te pierdas la vuelta de uno de los reality shows más populares en Estados Unidos: “La Casa de los Famosos 4”. Destacadas personalidades del mundo del entretenimiento se reunirán para brindar a los televidentes noches de mucho drama y sorpresas. Cada episodio ofrecerá la oportunidad de presenciar la formación de amistades, rivalidades y quizás incluso romances entre los participantes. Además, los espectadores desempeñarán un papel crucial al votar para salvar a una celebridad cada semana, hasta que se seleccione a la favorita para llevarse el gran premio.

La mecánica del programa implica que un conjunto de celebridades se reúna en una casa, desconectados del exterior, forzándolos a convivir entre sí. Este escenario propicia la aparición de polémicas y ocasionalmente conduce a revelaciones sobre sus vidas personales. Es relevante destacar que una parte significativa de su éxito se atribuye a TikTok, ya que a través de esta plataforma se comparten habitualmente momentos destacados del programa.

Conoce aquí los participantes confirmados para la cuarta temporada de La Casa de los Famosos en Telemundo. | Crédito: Telemundo / Composición

¿A qué hora ver La Casa de los Famosos?

La nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ comienza el martes 23 de enero a las 6:00 p.m. (hora de Ciudad de México) y las 7:00 p.m. (hora de Perú y Este de Estados Unidos). El reality se podrá ver de lunes a viernes, mientras que los domingos serán los días de gala.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos será transmitida por la señal de Telemundo. Asimismo, encontrarás todos los detalles, videos y material adicional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto en el portal web oficial del reality como en las redes sociales de Telemundo, utilizando los hashtags #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF.

¿Quiénes participarán en La Casa de los Famosos?

Las temporadas anteriores del reality han tenido la participación de destacadas personalidades, entre las cuales se incluyen las tres ganadoras: la ex Miss Puerto Rico, Madison Anderson; la ex Miss Universo, Alicia Machado; y la actriz mexicana Ivonne Montero. Y este año, la calidad no disminuye.

“Con una mayor cantidad de cámaras y micrófonos ocultos que registrarán los acontecimientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la nueva temporada presentará a 23 personalidades listas para desatar controversias a niveles inesperados en el reality más esperado de la televisión hispana”, anunció Telemundo.

El primer confirmado fue el cantante Lupillo Rivera, quien aceptó el desafío de convivir bajo el mismo techo con otras 22 celebridades, incluido el polémico actor y conductor Alfredo Adame. Entre los famosos ya confirmados hasta el momento se encuentran:

Lupillo Rivera

Thali García

Gregorio Pernía

Maripily Rivera

Pedro Figueira, ‘La Divaza’

José Reyes, ‘La Melaza’

Alana Lliteras

Fernando Lozada

Ariadna Gutiérrez

Clovis Nienow

Sophie Duran

Carlos Gómez, ‘El Cañón’

Daniela Alexis, ‘La Bebeshita’

Mariana González

Silvia Del Valle, ‘La Bronca’

Alfredo Adame

Guty Carrera

Rodrigo Romeh

Leslie Gallardo

Robbie Mora

Cristina Porta





