Miss Mundo, el certamen de belleza internacional más añejo de todo el mundo, celebrará su próxima edición en la India, un país que no había sido sede desde 1996. Este evento promete reunir a más de 100 representantes de distintas naciones, quienes no solo destacarán por su belleza física, sino también por su talento, inteligencia y compromiso social. Será una competencia por la codiciada corona azul, que simboliza no solo la estética, sino también el propósito y la influencia positiva a nivel mundial.

La 71ª edición del Miss Mundo tendrá lugar en Mumbai, conocida como la ‘Ciudad de los Sueños’, del 18 de febrero al 9 de marzo. Las actividades comenzarán con una ceremonia de apertura el 20 de febrero en Nueva Delhi, y culminarán con la gran final el 9 de marzo en el Centro Mundial de Convenciones Jio en Mumbai. Durante este tiempo, el Hotel Ashok en la capital servirá de residencia a las más de 100 candidatas, incluida la actual Miss World, Karolina Bielawska de Polonia, todas en busca de llevarse la corona este 2024.

Conoce los horarios para ver el Miss Mundo 2024. (Foto: AFP)

El Miss Mundo trasciende la noción de un tradicional concurso de belleza, constituyéndose como una plataforma donde mujeres de todas partes del mundo pueden exhibir no solo su belleza, sino también sus habilidades, inteligencia y su ferviente dedicación a causas sociales significativas. En este evento, se ponen a prueba distintas habilidades a través de categorías como Beauty With a Purpose, Talento y Fitness, donde incluso se alienta a las participantes a involucrarse en actividades deportivas como el cricket, demostrando la versatilidad y el compromiso del concurso con la promoción de un estilo de vida saludable.

La esencia del Miss Mundo, especialmente a través de su segmento Beauty With a Purpose (Belleza con propósito), radica en destacar el impacto social y comunitario de las concursantes. Esta iniciativa pone en primer plano proyectos personales centrados en el bienestar colectivo, abarcando una amplia gama de temas desde la educación y la salud hasta la protección del medio ambiente y el empoderamiento femenino. Así, el certamen se convierte en un vehículo para que las candidatas no sólo se presenten ante el mundo, sino que también pongan en marcha acciones concretas que buscan forjar un cambio positivo en sus comunidades y, por extensión, en el mundo.

¿A qué hora es el Miss Mundo 2024?

La gran final de Miss Mundo 2024 se celebra el 9 de marzo, siendo un evento muy esperado en todo el mundo. La transmisión en vivo del evento comenzará a las 7:30 p. m. hora local de la India, lo que se traduce a distintos horarios a nivel internacional, dependiendo del huso horario de cada país.

Para los espectadores en México, la cita con la belleza y el glamour del Miss Mundo 2024 es el sábado 9 de marzo. Por temas de diferencia horaria, la transmisión en directo arrancará a las 8:00 a. m. (9:00 p.m. en Perú), permitiendo a los fans disfrutar del evento en una cómoda mañana.}

¿Dónde ver el Miss Mundo 2024?

La 71° edición de Miss Mundo se llevará a cabo en el Jio World Convention Centre en Mumbai, el 9 de marzo, comenzando a las 7:30 p. m. hora local. Este evento tan esperado será una producción de Endemol Shine India y los espectadores podrán verlo en vivo a través de Sony LIV. Además, la gala contará con la presentación especial de Shaan, una de las estrellas pop más destacadas de la India.

Para esta edición de Miss World 2024, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia única en el backstage gracias a Shree Saini, quien actuará como conductora detrás de las cámaras y compartirá momentos exclusivos en redes sociales. Saini, conocida por ser la primera india-americana y asiático-americana en obtener el título de Miss World America, también fue primera finalista y ganadora del premio Beauty With a Purpose, marcando un hito en la historia del certamen.





Lista completa de candidatas al Miss Mundo 2024

Australia: Kristen Wright

Kristen Wright Belize : Elise-Gayonne Vernon

: Elise-Gayonne Vernon Bélgica: Kedist Deltour

Kedist Deltour Brasil: Leticia Frota

Leticia Frota Bolivia : Fernanda Rivero

: Fernanda Rivero Canadá : Jaime Yvonne VandenBerg

: Jaime Yvonne VandenBerg Camerún: Julia Edima

Julia Edima Colombia : Camila Pinzon

: Camila Pinzon Costa Rica: Krisly Salas

Krisly Salas Corea del Sur: Lijin Kim

Lijin Kim Cote D’Ivoire : Mylene Djihony

: Mylene Djihony China: Kexin Xu

Kexin Xu Chile : Ambar Zenteno

: Ambar Zenteno República Checa : Krystyna Pyszková

: Krystyna Pyszková Dinamarca : Johanne Grundt Højgård Hansen

: Johanne Grundt Højgård Hansen Ecuador : Annie Zambrano

: Annie Zambrano España: Paula Pérez

Paula Pérez India: Sini Shetty

Sini Shetty Indonesia: Audrey Susilo

Audrey Susilo Inglaterra : Jessica Ashley Gagen

: Jessica Ashley Gagen Filipinas: Gwendolyne Fourniol

Gwendolyne Fourniol Finlandia : Adelaide Botty Van Den Bruele

: Adelaide Botty Van Den Bruele Francia : Clemence Botino

: Clemence Botino Gibraltar : Faith Torres

: Faith Torres Guatemala : Marcela Miranda

: Marcela Miranda Guinea : Makia Bamba

: Makia Bamba Guyana : Andrea S.C King

: Andrea S.C King Jamaica : Shanique Singh

: Shanique Singh Líbano: Yasmina Zaytoun

Yasmina Zaytoun Malaysia : Wenanita Angang

: Wenanita Angang Martinica : Axelle René

: Axelle René Mauritius : Liza Gundowry

: Liza Gundowry México : Alejandra Díaz de León Soler

: Alejandra Díaz de León Soler Myanmar : Yoon Theint Theint Nway (Aelia)

: Yoon Theint Theint Nway (Aelia) Namibia : Leoné Renate van Jaarsveld

: Leoné Renate van Jaarsveld Nepal : Priyanka Joshi

: Priyanka Joshi Nicaragua : Mariela Cerros

: Mariela Cerros Nigeria : Ada Eme

: Ada Eme Paraguay : Dahiana Gatzke

: Dahiana Gatzke Perú : Lucia Arellano

: Lucia Arellano Polonia: Krysia Sokolowska

Krysia Sokolowska Portugal : Catarina Ferreria

: Catarina Ferreria Puerto Rico : Elena Rivera

: Elena Rivera Serbia : Anja Radic

: Anja Radic South Africa: Claude Mashego

Claude Mashego Trinidad & Tobago : Ache Abrahams

: Ache Abrahams Turquía: Nursena Say

Nursena Say USA : Victoria Disorbo

: Victoria Disorbo Ucrania : Sophi Shamie

: Sophi Shamie Vietnam : Huỳnh Nguyễn Mai Phương

: Huỳnh Nguyễn Mai Phương Wales: Darcey Corria





