Una de las ceremonias más importantes del cine y televisión, los Globos de Oro 2024, se llevarán a cabo este domingo 7 de enero. Desde el hotel Beverly Hilton en Los Angeles, California, podrás seguir esta premiación, que sirve de gran referencia para saber qué es lo que ocurrirá más adelante en los Premios Oscar y Premios Emmy, los más importantes del cine y televisión, respectivamente. Con el protagonismo de películas como Barbie, Oppenheimer y Maestro, o series de TV como The Crown, 1923, The Last of Us o Ted Lasso, se espera una vibrante ceremonia este fin de semana. Aquí te contamos cuáles son los horarios y canales para ver la transmisión de este evento.

¿A qué hora ver los Globos de Oro 2024 en México?

La alfombra roja de los Globos de Oro 2024 iniciará a partir de las 5:00 p.m. Centro de México , mientras que la gala principal comenzará alrededor de las 7:00 p.m. y tendrá una extensión de al menos unas 3 horas.

¿A qué hora empiezan los Globos de Oro 2024 en España?

Como bien señalamos, la alfombra roja de los Globos de Oro 2024 tendrá lugar un par de horas antes de la gala principal. Si vives en España, la alfombra roja inicia a la medianoche del lunes 8 de enero, mientras que la gala principal arranca a las 2:00 a.m. y finaliza alrededor de las 5:00 a.m. Cabe resaltar que podrás verlo a través de Movistar+.

¿A qué hora empiezan los Globos de Oro 2024 en Perú y Colombia?

La transmisión de los Globos de Oro 2024 en Perú y Colombia va desde las 6:00 p.m. en lo que será la alfombra roja, mientras que la ceremonia principal va desde las 8:00 p.m. de este 7 de enero.

¿En qué canales ver los Globos de Oro 2024?

Los Premios Globos de Oro 2024 serán transmitidos por TNT Latinoamérica y HBO en todo Latam, mientras que en España lo pasará Movistar+ y en Estados Unidos podrás verlo vía CBS y Paramount+, aunque este último es por suscripción. Cabe destacar que en latinoamérica podrás verlo en streaming a través de HBO Max.

¿Quién será el presentador de los Globos de Oro 2024?

La edición 81° de los Globos de Oro para este 2024 será el actor cómico estadounidense Joy Koy. Mantente atento a todos los detalles para ver la ceremonia de premiación de cine y televisión desde Los Angeles.

Lista de nominados a los Globos de Oro 2024 (principales categorías)

Mejor película - Drama

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Los asesinos de la luna

Vidas pasadas

La zona de interés

Anatomía de una caída

Mejor película - Comedia o musical

Barbie

May December

Pobres criaturas

Air

American Fiction

Los que se quedan

Mejor película extranjera

Anatomía de una caída ( Justine Triet)

Justine Triet) Vidas pasadas , (Celine Song)

, (Celine Song) Fallen Leaves , (Aki Kaurismaki)

, (Aki Kaurismaki) Yo, capitán , (Matteo Garrone)

, (Matteo Garrone) La sociedad de la nieve, ( J.A. Bayona)

J.A. Bayona) La zona de interés, (Jonathan Glazer)

Mejor actriz de drama

Lily Gladstone, por Los asesinos de la luna

Carey Mulligan, por Maestro

Sandra Hüller, por Anatomía de una caída

Annette Bening, por Nyad

Greta Lee por Vidas pasadas

Cailee Spaeny, por Priscilla

Mejor actor en una película de drama

Andrew Scott, por Desconocidos .

. Cillian Murphy, por Oppenheimer .

. Barry Keoghan, por Saltburn .

. Bradley Cooper, por Maestro .

. Colman Domingo, por Rustin .

. Leonardo Dicaprio, por Los asesinos de la luna.

Mejor actriz en una película de comedia o musical

Alma Pöysti, por Fallen Leaves .

. Fantasia Barrino, por El color púrpura .

. Emma Stone, por Pobres criaturas .

. Natalie Portman, por Secretos de un escándalo .

. Jennifer Lawrence, por Sin malos rollos .

. Margot Robbie, por Barbie.

Mejor actor en una película de comedia o musical

Jeffrey Wright, por American Fiction .

. Timothée Chalamet, por Wonka .

. Joaquin Phoenix, por Beau is Afraid .

. Nicolas Cage, por Dream Scenario .

. Matt Damon, por Air .

. Paul Giamatti, por Los que se quedan.

Mejor dirección de cine

Bradley Cooper, por Maestro

Greta Gerwig, por Barbie

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Yorgos Lanthimos, por Pobres criaturas

Martin Scorsese, por Los asesinos de la luna

Celine Song, por Vidas pasadas

Mejor guion de cine

Barbie, de Greta Gerwig y Noah Baumbach

de Greta Gerwig y Noah Baumbach Pobres criaturas, de Tony McNamara

de Tony McNamara Oppenheimer, de Christopher Nolan

de Christopher Nolan Los asesinos de la luna de Eric Roth y Martin Scorsese

de Eric Roth y Martin Scorsese Vidas pasadas de Celine Song

de Celine Song Anatomía de una caída, de Justine Triet y Arthur Harari

Mejor serie - Drama

The Crown

1923

The Last of Us

La diplomática

The Morning Show

Succession

Mejor serie - Comedia

Colegio Abbott

The Bear

Barry

Jury Duty

Ted Lasso

Solo asesinatos en el edificio

Mejor actriz de televisión - Drama

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, La diplomática

Sarah Snook, Succession

Imelda Staunton, The Crown

Emma Stone, The Curse

Mejor actor de televisión - Drama

Brian Cox, Succession

Kieran Culkin, Succession

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

Dominic West, The Crown

