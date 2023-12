Uno de los momentos más tradicionales en México está por llegar: las mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Este 2023 prepara un escenario más que especial debido a que contarán con la presencia de artistas mexicanos que ya han cantado para la ‘madre de todos’ en una sección especial de la Basílica. Todos con el fin de homenajear y conmemorar el natalicio de una de las santas más aclamadas en el país azteca. El evento será la madrugada del 12 de diciembre como una especie de serenata con intérpretes que se sintieron motivados para hacerlo por primera vez.

Como cada año, este escenario es considerado como un evento significativo dentro de las festividades anuales y es celebrado en iglesias, plazas y otros lugares dedicados a la Virgen en todo México y otros países del mundo. Desde niños hasta adultos se reúnen para llevar a cabo este homenaje.

Un hombre sostiene una figura de la virgen a su llegada al atrio guadalupano para festejar los 491 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, en Ciudad de México (México).

¿A qué hora empiezan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Desde la ciudad de México, este 12 de diciembre se realizará el tradicional cántico a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, el evento comenzará desde el lunes 11 de diciembre a las 11:00 p.m. (hora de México) y 12:00 p.m. (hora peruana) para quienes quieran seguirlo desde otras localidades.

Todos los detalles podrán ser visto a través de TV Azteca y Azteca UNO en todas sus plataformas. Televisa y Las Estrellas también lo llevarán a sus hogares. El sitio web “Desde la fe” también hará una emisión especial, junto a las misas que se realizarán en la Basílica de Guadalupe. Los eventos serán dirigidos por el Monseñor Efraín Hernández Díaz, Rector del Santuario.

¿Qué artistas estarán presentes en Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Según la información de la televisora San Ángel, este 2023 se contará con la presencia de reconocidos artistas que han sido promocionados a través de los diversos programas estelares. Es importante mencionar que todos los artistas que colaborarán con Televisa en esta ocasión tan especial, serán acompañados del Mariachi Gama Mil en sus interpretaciones.

Lucero

Daniela Romo

María Victoria

Guadalupe Pineda

Alexander Acha

Ximena Ramos

Mariana Seoane

Caballeros Cantan

Sherlyn

Gala Montes

Memo Garza

José Carlos Ruiz

Marcela Páez

¿Cuándo se celebra el día de la Virgen de Guadalupe?

El 12 de diciembre adquiere un significado especial para los mexicanos, ya que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. En esta fecha, millones de devotos se congregan para rendir homenaje a la “Morenita del Tepeyac” y le ofrecen una serenata nocturna como parte de las festividades.

Aunque este año la celebración cae en un martes, muchos creyentes ya han comenzado a conmemorar el evento. La festividad atrae la participación de seguidores de la Iglesia Católica en todo el mundo, quienes consideran este día como un milagro y una manifestación adicional de la presencia divina de la santa.

Historia del día de la Virgen de Guadalupe

La conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe tiene sus raíces en el 12 de diciembre de 1531, cuando la Virgen María se apareció por cuarta vez a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, un lugar que hoy en día es emblemático para la comunidad católica. Según la tradición popular, Juan Diego, oriundo de Cuautitlán, buscaba ayuda para su tío enfermo. La Virgen de Guadalupe se le manifestó cerca del “Pocito” y le comunicó que su familiar ya estaba recuperado.

Es crucial señalar que la Virgen de Guadalupe ya le había pedido a Juan Diego en tres ocasiones que llevara al obispo Fray Juan de Zumárraga al cerro, expresando su deseo de que se construyera un templo. Sin embargo, él se resistía debido a la gravedad de la enfermedad de su tío. Después de que la Virgen de Guadalupe se le apareció por cuarta vez y le aseguró que su tío estaba bien, Juan Diego se dirigió a la cumbre del cerro del Tepeyac.

En ese lugar, la Virgen le encomendó recoger unas rosas, las cuales no crecían en esa ubicación ni en esa época. Estas rosas fueron llevadas en el ayate de Juan Diego ante el obispo. Cuando desplegó su ayate para entregar las rosas, se reveló la imagen de la Virgen de Guadalupe. No obstante, no fue hasta 1667 que el Papa Clemente IX instituyó el 12 de diciembre como día de fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. En 1824, el Congreso de la Nación declaró este día como Fiesta Nacional.





TE PUEDE INTERESAR