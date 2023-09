Angelique Boyer y Sebastián Rulli indiscutiblemente conforman una de las parejas más sólidas y apreciadas en el mundo del entretenimiento mexicano. Durante casi nueve años, su relación ha sido un faro de admiración y cariño por parte del público. A pesar de su amor perdurable y la solidez de su unión, la actriz famosa por su papel en “Teresa” ha dejado en claro que el matrimonio no forma parte de sus planes y ha compartido sus motivos para tomar esta decisión.

La talentosa actriz y modelo francomexicana, ha dejado una huella indeleble en la industria de la televisión con sus destacados papeles en telenovelas como “Imperio de mentiras”, “El amor invencible” y su icónico papel como Vico en “Rebelde”.

Por otro lado, Sebastián Rulli es un actor que se ha convertido en uno de los galanes más reconocidos de las telenovelas mexicanas. Su debut en la televisión mexicana se produjo en la telenovela “Primer amor - a mil por hora” en el año 2000, y desde entonces ha participado en numerosos proyectos exitosos de Televisa, incluyendo “Clase 406″, “Alegrijes y rebujos” y “Rubí”, donde interpretó a Héctor Ferrer.

La relación entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli ha sido objeto de admiración y respeto en el medio artístico y entre sus seguidores. Con casi nueve años de noviazgo, han compartido momentos significativos en sus vidas personales y profesionales.

A pesar de su amor profundo y su conexión especial, Angelique Boyer ha dejado claro que el matrimonio no es una meta que persiguen como pareja. Conoce por qué a continuación.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebrando Navidad del año 2022 (Foto: Angelique Boyer / Instagram)

ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI NO TIENEN PLANES DE CASARSE

Angelique Boyer y Sebastián Rulli han tomado la decisión de no casarse y tienen claras razones detrás de esta elección. La talentosa actriz compartió en una entrevista que para ellos el matrimonio como un documento legal no es una prioridad.

En sus propias palabras: “Nosotros no creemos en el matrimonio como documento; entonces, creo que el siguiente paso para nosotros es vivir juntos pero no hay prisa. Su casa es mi casa, mi casa es su casa, todo lo compartimos, compartimos absolutamente todo, pero sí creo que es un siguiente paso que vamos a dar con el tiempo necesario, no hay prisa”.

Además, Angelique Boyer ha dejado claro que ni ella ni Sebastián Rulli están interesados en cumplir con los cánones sociales que dictan que el matrimonio y tener hijos son pasos esenciales en la vida de una pareja. Además, él ya tuvo una hija con su expareja Ceci Galiano.

En una declaración previa al programa “Hoy”, mencionó: “Hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación, y debemos ser conscientes de eso. Es una gran responsabilidad. Pienso en el impacto ambiental y la escasez de recursos como el agua. Creo que hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado, como ‘el día más feliz de tu vida será tu boda’, ‘para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’, pero no compartimos esas creencias”.

En resumen, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han optado por una relación basada en su amor y compromiso mutuo, sin sentir la necesidad de formalizar su unión a través del matrimonio. Esta elección refleja su autenticidad y su enfoque consciente en lo que es importante para ellos, al tiempo que desafían las expectativas sociales y exploran un camino que consideran más acorde con sus valores y perspectivas sobre la vida.