La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBBBJ) comunicó a la sociedad que ya está disponible el cronograma y fecha límite para poder cobrar los pagos pendientes correspondientes a su modalidad de estudio. Quienes no recibieron depósito alguno de la Beca Benito Juárez, tienen el deber de registrarse para agenda una cita antes del 31 de agosto en el sistema.

“Con el objetivo de contribuir al ejercicio eficiente del gasto público, a partir del 1 de septiembre, los pagos correspondientes al año 2020 que no sean entregados, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación”, informó la coordinación, lo que significa que aquellos pagos que no sean cobrados ya no se podrán recuperar.

Para los beneficiarios de este subsidio o beca que tienen pagos pendientes, si corresponde a la Beca Benito Juárez 2020, tendrá fecha límite el próximo martes 31 de agosto con la opción de realizar el trámite virtual y luego optar por hacer el cobro. Si el cobro pendiente es de 2021, la fecha límite sigue siendo el 31 de diciembre.

¿Cómo cobrar un pago pendiente de la Beca Benito Juárez?

Si eres uno de los estudiantes con pago pendiente de la Beca Benito Juárez 2020, deberás seguir estos pasos para poder hacer el cobro correspondiente.

Ingresa al Sistema Mi Beca Benito Juárez desde el portal oficial e ingresa tu CURP.

Verifica que tus datos personales y dirección estén actualizados y correctos.

Dirígete a “Tienes pagos pendientes” y tramita una cita.

Acude a tu cita presentando tu comprobante de cita, CURP e identificación personal.

La CNBBBJ dio a conocer recientemente que para que los estudiantes no recorran largas distancias para recoger sus pagos pendientes tendrán la ventaja de optar por diversas sedes como alternativas. Para verificar el servicio deberás seguir estos pasos.

Agenda tu cita en el sistema Mi Beca Benito Juárez

Consulta en: https://bit.ly/SedesAlternas la dirección de tu sede asignada.

La entrega de órdenes de pago pendientes será únicamente el día indicado en el sistema. Si al estudiante no le es posible asistir o no agenda su cita, deberá acudir a la oficina asignada en un principio.

