Muchas personas de todo el territorio mexicano espera con ansias los días del Buen Fin, donde exclusivamente se podrán encontrar muchos descuentos en distintos puntos de venta. Ahora, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo anunció las fechas donde se llevará a cabo el evento y qué es lo que se podrá hacer durante este tiempo. Presta atención a la siguiente información.

Es necesario mencionar que todos los bancos invitarán a los consumidores a participar en el ‘Buen Fin’, el cual se realizará del 10 al 16 de noviembre próximo. En este mismo se otorgarán puntos triples, meses sin intereses, cero comisiones en ventas de autos y tasas preferencias. Asimismo, en la edición de este año habrán promociones de deudas canceladas.

¿Qué es el Buen Fin y por qué es popular en México?

El Buen Fin es un tradición en el país azteca y se realiza cada año. En estas echas se podrán encontrar algunos descuentos en tus compras, teniendo cientos de puntos de ventas para poder realizarlas. Cabe resaltar que esto se creó con la finalidad de una recuperación económica en México.

¿Cuáles son las cifras que se alcanzaron en el Buen Fin del año pasado?

El año pasado, el Buen Fin tuvo cifras positivas, donde se pudo alcanzar la meta. En aquella ocasión se consiguieron 230 mil millones de pesos, por lo que en esta nueva edición, buscarán superarla a pesar del gran golpe económico que dejó la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Además, los organizados del programa nacional de descuentos ‘El Buen Fin’ están muy seguros en poder superar las cifras del año pasado. Eso sí, estos mismos indicaron que no pueden dar estimados de crecimiento de ventas debido a que no coinciden las cifras de días con otras ediciones, razón por la que habría una comparación incorrecta. No obstante, se esperan grandes aumentos de doble dígito por las ventas online.

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin 2021?

El sorteo del Buen Fin 2021, uno de los más esperados por la población mexicana, se llevará a cabo el 10 de diciembre y los premios se entregarán a más tardar el 24 del mismo mes.

Este tendrá una bolsa de 500 millones de pesos, de los cuales 100 se sortearán entre pequeños comercios que en su año premio no pudieron superar los 5 millones de pesos. Así lo mencionó Raúl Zambrano Rangel, administrador central de gestión y trámites con medios electrónicos.

El funcionario precisó que el número de premios será de 4,988 pesos. Afirmó que el año pasado el 100% de los pequeños comercios que participaron alcanzaron un premio y que para esta edición se les otorgará un premio insignia de 260 mil pesos.

Para los consumidores habrá una bolsa de 400 millones de pesos con 321,261 premios y premio insignia de 250 mil pesos.

Para ello, es necesario inscribirse en el portal del Buen Fin. Además, todos los comercios donde se realicen las comprar deberán estar al corriente con sus obligaciones fiscales y tendrán que contar con un buzón tributario activo.

