Ya pasaron 36 años desde que el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl explotara durante una prueba de corte eléctrica, convirtiéndose así en el más grande accidente nuclear de la historia. Ubicada ahora en el norte de Ucrania, esta zona -antes perteneciente a la Unión Soviética- se convirtió en una ciudad fantasma, aunque de alta relevancia en la actualidad para las tropas rusas que invaden territorio ucraniano desde el jueves 24 de febrero.

En ese entonces, el 26 de abril de 1986, la explosión nuclear liberó enormes cantidades de materiales radiactivos, superando hasta 400 veces más la radiación del bombardeo a Hiroshima. No obstante, a día de hoy, todo hace indicar que Chernobyl pasó a ser una zona clave para el conflicto que mantienen los países de Rusia y Ucrania, sobre todo por su ubicación.

¿Por qué es importante Chernobyl?

A menos de 17 kilómetros de la frontera, esta zona es la ruta directa más corta desde bielorrusa hasta Kiev, capital de Ucrania. Si bien es cierto que en el camino se presentan algunas dificultades como lo pantanoso del lugar y las hostilidades, para las fuerzas rusas es importante tomar el control de Chernobyl, y con ello también el resto de áreas rojas como la que se encuentra a la orilla del río Prypiat.

Otra zona indefendible, por supuesto, es el bosque rojo, ubicado a 500 metros del reactor 4 de la vieja central nuclear. Considerada como una de las zonas más contaminadas del mundo, este lugar cuenta con una radiación 30 veces superior a la ocasionada por la exposición de la bomba atómica de Hiroshima. Sin embargo, la zona de exclusión, la más peligrosa de todas, abarca cerca de 2.600 kilómetros cuadrados.

Chernobyl: ¿sigue siendo peligrosa?

Actualemente, los niveles de radiación en Chernobyl son prácticamente los mismos que en Moscú, Kiev o Minsk: las mediciones del aire muestran entre 0,12 y 0,15 microsieverts/hora. En comparación, la dosis de radiación gamma a la que nos sometemos a diario es de 0,22 microsieverts/hora. Dicho esto, solo se considera mortal una dosis de 6 microsieverts o más.

No obstante, en Chernobyl no hay una población fija. Los únicos que habitan esta área son empleados de la zona de exclusión. El reglamento del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dice que solo pueden trabajar en guardias y no deben superar los 90 días en un periodo de 180. La radiación no se extendió uniformemente, por lo que la contaminación se asentó en parches.

Sanciones contra Rusia

En tanto, la Unión Europea (UE) anunció el miércoles sanciones contra el ministro de Defensa y los jefes militares rusos, el Jefe de Gabinete del Kremlin, al ministro de Desarrollo Económico y la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores por su papel en el reconocimiento de las regiones separatistas de Ucrania.

Las sanciones publicadas en el Diario Oficial de la UE consisten en el congelamiento de bienes y prohibiciones de visas contra los afectados. A su vez, Biden anunció el miércoles sanciones contra la empresa encargada de la explotación del gasoducto Nord Stream II, que une Rusia con Alemania.

La medida se dio a conocer después de que Alemania anunciara el martes que suspendería este polémico gasoducto. El día anterior, Estados Unidos ya había hecho públicas las medidas contra los bancos y oligarcas rusos, denunciando el “inicio de una invasión rusa” en Ucrania.

Rusia prometió una respuesta “fuerte” y “dolorosa” a las sanciones estadounidenses. Las medidas siguen siendo modestas en comparación con las anunciadas en caso de invasión y Moscú cuenta con casi 640.000 millones de dólares en reservas de divisas y 183.000 millones en un fondo soberano para hacerles frente.

¿Qué es la OTAN?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el cual diez países de ambos lados del Atlántico (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos.

Así nació una Alianza que vinculaba la defensa de América del Norte con un conjunto de países de Europa Occidental sobre la base del artículo 51 (Capítulo VII) de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado. En 2008, los países miembros atendieron las solicitudes de Georgia y Ucrania para formar parte de la alianza, pero el proceso se estancó.

Países que conforman la OTAN actualmente:

Estados Unidos (Fundador)

Canadá (Fundador)

(Fundador) Reino Unido (Fundador)

Noruega (Fundador)

(Fundador) Luxemburgo (Fundador)

Países Bajos (Fundador)

(Fundador) Francia (Fundador)

Dinamarca (Fundador)

(Fundador) Islandia (Fundador)

Bélgica (Fundador)

(Fundador) Portugal (Fundador)

Italia (Fundador)

(Fundador) Grecia (1952)

Turquía (1952)

(1952) Alemania (1955)

España (1982)

(1982) Hungría (1999)

Polonia (1999)

(1999) República Checa (1999)

Bulgaria (2004)

(2004) Eslovaquia (2004)

Eslovenia (2004)

(2004) Estonia (2004)

Letonia (2004)

(2004) Lituania (2004)

Rumanía (2004)

(2004) Albania (2009)

Croacia (2009)

(2009) Montenegro (2017)

Macedonia del Norte (2020)

Ola de refugiados

Kiev lleva ocho años luchando contra los separatistas del este del país, un conflicto que ha dejado más de 14.000 muertos. Muchos temen que la actual crisis pueda desembocar en el peor conflicto en Europa desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Una ofensiva rusa podría generar una “nueva crisis de refugiados” con hasta cinco millones de personas desplazadas.

En el frente oriental, la reanudación de los combates entre el ejército y los separatistas en los últimos días seguía el miércoles. Un soldado ucraniano murió en un bombardeo y otro resultó herido, indicó el ejército. Los separatistas de Lugansk también informaron el miércoles de la muerte de un combatiente. Un civil también murió en un bombardeo durante la noche, según la misma fuente.