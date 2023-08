Televisa ha optado por un nuevo reality show tras el final exitoso de “La casa de los famosos México”. Se trata de “Hotel VIP”, un programa en el que 16 participantes divididos en dos equipos que competirán para que solo una pueda vivir en medio de lujos, mientras que los jugadores restantes se convertirán en miembros del servicio.

Uno de los participantes de este programa de televisión es Silverio Rocchi, alguien que ya tiene alguna experiencia en programas de este tipo y que también tiene en su historial un pasado deportista, ya que fue futbolista profesional, jugando en México, Europa y también en América del Sur. ¿Quieres saber un poco más de él?

1. ¿QUIÉN ES SILVERIO ROCCHI?

Silverio Rocchi nació un 16 de julio de 1988, por lo que en la actualidad tiene 35 años de edad. Se le conoce, principalmente, por haber sido futbolista, pues se desempeñó como portero por diversos equipos del mundo, incluyendo algunos de la Liga MX. Si bien no anunció su retiro, desde el año 2014 se encuentra sin un equipo profesional.

2. DATOS PERSONALES DE SILVERIO ROCCHI

Nombre completo: José Silverio Rocchi Guzmán

José Silverio Rocchi Guzmán Fecha de nacimiento: 16 de julio de 1985

16 de julio de 1985 Edad: 35 años

35 años Lugar de nacimiento: Puebla, México

Puebla, México Altura: 1.92 metros

1.92 metros Peso: 83 kilogramos

83 kilogramos Ocupación: futbolista, participante de reality

futbolista, participante de reality Apodo: “Evo”

Silverio Rocchi es participante de "Hotel VIP" (Foto: Silverio Rocchi / Instagram)

3. SUS INICIOS EN EL FÚTBOL

Desde muy pequeño mostró su pasión por el fútbol, pero no en alguna posición de campo, sino como portero. El joven Silverio, por aquel tiempo, siendo muy joven, formó parte del Club Puebla de su ciudad natal. En las divisiones menores se vio que tenía todas las condiciones necesarias para triunfar, por lo que se le dieron algunas oportunidades.

En el año 2005, fue parte del equipo de la selección mexicana que iría a la Copa del Mundo Sub-17 que se desarrollaría en Perú. Sin embargo, finalmente no fue considerado dentro de la lista de futbolistas que viajaron a Sudamérica y que, a la postre, ganarían dicho campeonato en el estadio Nacional de Lima.

4. EL SALTO DE CALIDAD AL BARCELONA

En 2006, Silverio Rocchi ingresó al equipo filial del Barcelona de España, equipo en el que alguna vez jugaron deportistas como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi, Josep Guardiola, Carles Puyol, entre otros. Sin duda, ese fue el mejor momento de su carrera, pues pudo haber jugado en uno de los principales equipos del mundo. Para su mala suerte, no tendría muchas oportunidades.

5. SU INESTABILIDAD EN ESPAÑA Y REGRESO A MÉXICO

Al llegar al Barcelona no encontró muchas chances de jugar, así que se fue a equipos como el Club Deportiu Masnou y UDA Gramenet. Es así que, luego de analiza la situación, regresa al fútbol mexicano, específicamente al Lobos BUAP, en el que jugaría la temporada 2008-2009.

6. ¿EL FINAL DE SU CARRERA?

Luego de tener una carrera de altos y bajos en España, México, Italia y Uruguay, en el 2014, Silverio regresa a su país, a la Liga MX para jugar en el Tiburones Rojos de Veracruz, pero luego de eso se quedó sin equipo. En aquel momento tenía solo 29 años, dejando dudas si se había retirado o no. Si bien no anunció que colgó los botines, desde ese momento no ha vuelto a firmar con un club profesional.

7. SU TRAYECTORIA EN EL FÚTBOL

Puebla (2006)

Barcelona Atletic (2006)

Club Deportivo Masnou (2006-2007)

UDA Gramenet (2007-2008)

Lobos BUAP (2008-2009)

Vicenza (2009-2011)

Cerro (2013-2014)

Tiburones Rojos (2014)

Silverio Rocchi como jugador del Tiburones Rojos de Veracruz (Foto: Silverio Rocchi / Instagram)

8. SU INGRESO A LA TELEVISIÓN

“Hotel VIP” no es el reality show en el que participa, así que es importarle prestarle atención a sus antecedentes, ya que es alguien con cierta experiencia en este tipo de programas de televisión. Su incursión en este mundo inició en 2018, cuando participó en “Reto 4 Elementos”, quedando como tercer finalista.

En 2020 participó en “Guerreros” y allí le fue mejor, ya que integró el equipo que saldría campeón en aquella temporada. Un año después fue convocado para “Por amor o por dinero”, pero acá no le fueron muy bien las cosas, pues fue el segundo eliminado.

En 2021 también fue participante de “Las Estrellas bailan”, sección que se emitía por el programa “Hoy” de Televisa.