Los equipos mexicanos dejaron de participar en la Copa Libertadores desde 2017, pero todavía hay muchos hinchas en México que miran el torneo más prestigioso de Sudamérica. Por ese motivo, en esta nota te vamos a contar cómo puedes ver los partidos y cuáles son los canales de transmisión. Recuerda que cada vez falta menos para el inicio de las acciones, así que alístate desde ahora para no perderte ninguno de estos apasionantes duelos.

Desde que los clubes mexicanos dejaron jugar la Copa Libertadores, la transmisión del campeonato en México se fue apagando poco a poco. Sin embargo, hoy en día se pueden utilizar diferentes aplicativos para disfrutar de los partidazos que nos regala este torneo. A continuación, te contamos cuáles son los canales de transmisión.

Copa Libertadores 2023 en México: canales

De acuerdo con GOAL, en México se podrá disfrutar los partidos de la Copa Libertadores 2023 desde la señal de ESPN. Se trata de la última incorporación. En el caso de que no cuentes con algún sistema de cable que cuente dicho canal, la alternativa es mediante la plataforma de streaming Star+, donde podrás ver en vivo los encuentros que no estén siendo televisados.

Pluto TV, una popular plataforma en México, tiene tiene acceso a los juegos de la Copa Libertadores. Lo más importante para los fanáticos mexicanos es que es una plataforma gratuita. También existen otros como Fútbol Libre TV, que hoy en día se ha vuelto muy popular en el mundo, especialmente para los seguidores de Latinoamérica.

Copa Libertadores 2023: canales por países

Argentina: FOX Sports, Star+

Chile: FOX Sports 1, Chile Visión, Star+

Brasil: ESPN, O Globo, Paramount+, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Centroamérica: ESPN, Star+

Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV

México: ESPN, Star+

Copa Libertadores 2023: cuándo empieza

El torneo más importante del continente inicia con tres partidos de la Fase 1, primera instancia eliminatoria para llegar a la zona de grupos. El primer duelo será el Sport Huancayo (Perú) vs. Nacional (Paraguay) este martes 7 de febrero. Las otras llaves son Nacional Potosí (BOL) vs. El Nacional (ECU) y Boston River (URU) vs. Zamora (VEN).





