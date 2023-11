México experimentará una cambio en su horario, la cual implica un cambio en la hora, y esta costumbre se ha convertido en una tradición que se repite dos veces al año. El cambio horario es una práctica común en muchos países alrededor del mundo, diseñada para optimizar el aprovechamiento de la luz natural y promover el ahorro de energía. La razón subyacente se basa en la Ley de Husos Horarios, que dicta que 33 municipios en la franja fronteriza deben mantener los cambios horarios para coincidir con las regiones del sur de los Estados Unidos.

En cuanto al Estado de México, la Ciudad de México (CDMX), Veracruz, Puebla y otros 21 estados mexicanos, no tendrán que inquietarse por la precisión horaria, ya que en estas áreas se ha suprimido la práctica del horario de verano. No obstante, los estados fronterizos, cuya economía se basa en gran medida en el comercio con Estados Unidos, deberán mantener la costumbre de ajustar sus relojes para no perjudicar sus relaciones económicas y administrativas.

Es importante recordar que la eliminación del horario de verano en el país se debió a su impacto negativo en la población, además de que los beneficios en términos de ahorro de energía no cumplieron con las expectativas. A pesar de ello, durante la temporada invernal, algunas regiones aún continúan aplicando esta medida.

Fecha y hora de retraso del horario en México 2023

El horario de invierno dará comienzo el 5 de noviembre de 2023, concretamente en el primer domingo del penúltimo mes del año. A las 02:00 horas de esa jornada, deberás efectuar un cambio en los relojes, retrasándolos 60 minutos. Dicho de otra manera, en ese momento, el reloj se ajustará retrocediendo 1 hora.

¿Qué Estados de México cambiarán de horario?

Conforme a las disposiciones, los Estados que deberán ajustar sus relojes a una hora más tarde son Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua y Nuevo León. Es esencial que los habitantes de estas regiones estén alerta a esta modificación para evitar posibles interrupciones en sus actividades cotidianas. A continuación, te ofrecemos un listado de los municipios donde se implementará este cambio horario.

Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Tamaulipas : Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Chihuahua : Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Baja California : Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate y San Quintín.

: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate y San Quintín. Sonora : Toda la entidad.

: Toda la entidad. Quintana Roo: Toda la entidad.

Es importante señalar que, en 2023, los otros estados de México no implementarán el horario de invierno, lo que significa que los residentes no deberán atrasar sus relojes cuando llegue el invierno.

¿Por qué se retrasa la hora en México?

A lo largo de más de dos décadas, ha sido una costumbre común que las autoridades mexicanas comuniquen a la población el cambio horario al comienzo del invierno. Este proceso se lleva a cabo con el objetivo de aprovechar de manera más eficiente la luz natural durante el día, lo que se traduce en una reducción en el consumo de energía eléctrica en diversas actividades cotidianas.

¿Cuándo se llevará a cabo el próximo ajuste horario en México?

Como se sabe, el último cambio de horario en México tuvo lugar el 5 de noviembre de 2023. El próximo cambio horario en el país está previsto para el segundo domingo de marzo de 2024. En esta ocasión, a las 02:00 horas se adelantará el reloj en 60 minutos. Esta acción se efectúa con el fin de aprovechar la luz natural del día durante la temporada de primavera y verano, lo que resulta en un ahorro de energía en varias actividades cotidianas.





TE PUEDE INTERESAR