Mario Escobar, padre de Debanhi, identificó que el cuerpo hallado en un motel en el municipio de Escobedo (México) es de su hija por la ropa y un crucifijo que llevaba puesto. Quebrado, arremetió contra las autoridades acusándolos de llevar mal las investigaciones, sobre todo porque todo el tiempo estuvieron en la zona donde se encontró finalmente a la joven de 18 años.

“¡Trece días aquí!, ¿cuántas veces estuvieron aquí, cuántas veces?”, se le escuchar gritar al padre, evidentemente consternado, contra los miembros de la fiscalía.

Y no es para menos, porque el predio donde se encontró a Debanhi Escobar había sido inspeccionado en al menos dos ocasiones por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y personal de la Comisión Local de Búsqueda, según El Universal.

La frustración también responde porque en el lugar, durante varios días, estuvieron reuniéndose familiares, amigos y voluntarios para salir a buscar a la joven estudiante de la Facultad de Derecho de 18 años de edad.

Por creer en la fiscalía, pido perdón a mi familia, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, declaró según publica El Tiempo.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, criticó el padre.

