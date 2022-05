Presta mucha atención. Este mes de mayo será clave para muchos ciudadanos en México, pues la temporada de impuestos está por llegar a su fin con el inicio del del quinto mes del 2022 y deberán estar al tanto a su Declaración Anual. A pesar de que miles de contribuyentes han protestado por las falles en el sistema del SAT que no les ha permitido hacer sus trámites con normalidad, aún quedan dudas de cuándo será la fecha límite o si habrá una prórroga.

Como era de público conocimiento, el 2 de mayo es la fecha límite para presentar la declaración anual para las personas físicas, personas con ingresos por sueldo y salarios, servicios profesionales, actividades empresariales, rentas, intereses o dividendos.

Esto quiere decir que, si bien las falles del SAT generaron dificultades a los contribuyentes, la fecha límite para sus declaraciones no cambiará y seguirá siendo la misma que se estableció meses atrás. Por eso, si aún no has realizado tus trámites, no pierdas el tiempo.

Declararon Anual 2022 en México ¿cuáles son las fallas que reportan expertos en el sistema del SAT?

Hasta el momento, el SAT ha reportado que las principales fallas son las siguientes:

Falta de citas para tramitar la firma electrónica (e.firma).

Personas que realizan actividades empresariales, el sistema no reconoce las pérdidas de ejercicios anteriores para aplicarlas con la utilidad determinada en 2021.

Se arrojan ingresos por sueldos y salarios que no corresponden.

En “enajenación de bienes” no permite seleccionar el año de la declaración.

No se precargan las deducciones personales.

Declaración Anual 2022 en México:¿habrá prórroga por parte del SAT para hacer la declaración de impuestos del 2021?

La información que se maneja hasta el día de hoy es que, la propia jefa del SAT, Raquel Buenrostro, aseguró que no habrá una prórroga para presentar la declaración de impuestos, en especial porque el país se encuentra en semáforo verde de la pandemia del coronavirus.

Declaración Anual 2022 en México: ¿cuáles son los horarios de atención del SAT?

Eso sí, las recientes fallas llevaron a qué el SAT anuncie que se ampliarán los horarios para las personas que requieran asesoría relacionada a su declaración. Esta puede ser vía telefónica 55 6272 2728 o en el chat uno a uno de 9:00 horas a 14:00 horas.