Este viernes 5 de mayo se conmemora el 161° aniversario de la Batalla de Puebla, razón por la que año tras año se realiza el desfile tradicional cívico-militar, uno de los mejores espectáculos que se pueden vivir en la ciudad. Recordemos que aquí participan alumnos de los diferentes niveles educativos, como secundaria, telesecundaria, bachillerato y educación superior, tanto de las escuelas públicas como privadas. Conoce aquí todos los detalles del desfile.

Ruta y recorrido del Desfile del 5 de mayo en Puebla

El inicio será en la Calzada Zaragoza y Diagonal Defensores de la República.

Posteriormente continuará frente al monumento del general Ignacio Zaragoza en los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

La marcha prosigue en dirección al boulevard Héroes del 5 de Mayo y pasarán cerca al Templo de San Francisco.

El desfile debe llegar hasta la avenida 25 Oriente y allí todos se dispersan.

¿Quiénes participarán del Desfile del 5 de mayo en Puebla?

Como bien mencionamos, serán varios niveles de educación los que participen del Desfile del 5 de mayo en Puebla, con la participación también de las autoridades principales de México. Aquí te dejamos con el listado de todos los que estarán presentes en el desfile.

Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH).

Escuela Naval Militar.

Escuela Médico Naval.

Armada de México.

La Marina.

Guardia Nacional.

La Academia de la Policía.

Bachillerato de seguridad ciudadana.

¿Qué recomendaciones han heco para el desfile del 5 de mayo?

Es un evento multitudiario que podría contar con la participación de 12 531 estudiantes del estado, por lo que se recomienda llevar prendas de color claro, gorra, gafas de sol, ropa cómoda, utilizar sombrilla, bloqueador y llevar botellas de agua para la hidratación.

¿Dónde ver el Desfile del 5 de mayo en Puebla?

Este es un evento totalmente gratuito para el público en general, pero hay muchos que no podrán asistir y quieren verlo desde diferentes partes de México. Si no eres uno de los afortunados que asistirá, la transmisión online de 9 a.m. a 1 p.m. podrás verla vía Canal 6 Multimedios en su cuenta de YouTube y Facebook, un canal del estado de Puebla.

¿Cuánto va a durar el Desfile del 5 de mayo?

Se sabe que serán un total de 12 531 estudiantes y profesores de 35 escuelas públicas, 19 de Puebla capital y 16 del interior del estado, tal y como lo anunció Isabel Merlo Talavera, titular de la Secretaría de Educación (SEP), los que participen de este desfile.

Ella señaló que un total de 15 carros alegóricos recorrerán en este desfile y que cada contingente tendrá un recorrido de 60 a 70 segundos para lograr que el paso de las escuelas sea de una hora de duración, lo mismo que las fuerzas armadas y cuerpos de emergencia. Por lo que el evento podría durar poco más de dos horas.