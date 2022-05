Los seguidores de la saga completa de ‘Star Wars’ vivirán un mes de mayo muy intenso, lleno de celebraciones y fechas importantes que giran alrededor de esta famosa franquicia que hasta el día de hoy sigue cautivando a grandes y a chicos. Desde maratones del extenso contenido de la franquicia en Disney Plus hasta vestirse de sus personajes favoritos y asistir a festivales siempre son opción. La fecha principal es este miércoles 4 de mayo, sin embargo, si aún no conoces las razones que llevaron a esta fecha a ser la elegida, en la siguiente nota de Depor resolveremos todas tus dudas.

Si bien la franquicia de filmes fue lanzada en 1977, recién en el 2011 se estableció esta fecha. ¿Por qué el 4 de mayo de todos los años? Se debe a la similitud fonética que tiene una de sus frases más icónicas: “May de force be with you”, traducida al español como “Que la fuerza te acompañe”; muy parecida a “May the fourth (4th) be with you” o “Que el 4 de mayo te acompañe”. Esta coincidencia fue utilizada para darle un realce especial a quienes hasta el día de hoy

La conmemoración de este evento fue gracias a la iniciativa de ‘Toronto Underground Cinema’, una concurrida cadena de cines canadiense, que organizó un festival en que se proyectaron todas las películas de Star Wars. Poco a poco, esta fecha fue cobrando relevancia en Internet y los fanáticos se encargaron de extender la efeméride, además de fortalecerla año tras año.

Así pues, es común ver cómo fanáticos visten prendas alusivas a la franquicia o se disfrazan de sus personajes favoritos mientras disfrutan de una maratón casera de las cintas o series de las Guerras de las Galaxias. Claro está que todo esto se da a conocer a través de las redes sociales, donde sus usuarios comparten fotografías de sus actividades celebrando el ‘Star Wars Day’.

Asimismo, Disney Plus se ha encargado de anunciar que quienes poseen el servicio de ‘streaming’ podrán disfrutar todo el contenido habilitado en su plataforma. Desde ‘Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza’ hasta derivados como ‘El libro de Boba Fett’ o incluso la segunda temporada de ‘The Mandalorian’.

Día de Star Wars 2022: ¿por qué se celebra el 4 de mayo y cuáles son las fechas importantes de la franquicia? (Imagen: Star Wars)

‘May the 4th be with you’: ¿qué fechas importantes están establecidas para conmemorar a ‘Star Wars’?

1 de mayo, día de la Legión 501 : en el universo Star Wars, la Legión 501 es conocida como El puño de Vader , que es la legión de tropas de asalto comandada por el mismo Darth Vader. Y al igual que con el 4 de mayo, el primer día del mes tiene que ver con un juego de palabras muy similar; en Estados Unidos, la forma de escribir la fecha es iniciando por mes, lo que da por resultado el 5/01 (1 de mayo). La Legión 501 también es un club de fans extendido por varios países que realiza cosplay y participa en diferentes eventos.

: en el universo Star Wars, , que es la legión de tropas de asalto comandada por el mismo Darth Vader. Y al igual que con el 4 de mayo, el primer día del mes tiene que ver con un juego de palabras muy similar; en Estados Unidos, la forma de escribir la fecha es iniciando por mes, lo que da por resultado el 5/01 (1 de mayo). La Legión 501 también es un club de fans extendido por varios países que realiza cosplay y participa en diferentes eventos. 5 de mayo, día que busca ser una extensión del ‘May the 4th’ : siguiendo con los juegos de palabras (al parecer es algo que disfrutan los fans de esta saga), el 5 de mayo sería el día de ‘ Revenge of the Sith ’, que en inglés sería similar a Revenge of the 5th , aunque muchos consideran que, en todo caso, quedaría mejor para el 6 de mayo . Esta fecha no es totalmente aceptada por gran parte de los seguidores.

: siguiendo con los juegos de palabras (al parecer es algo que disfrutan los fans de esta saga), el 5 de mayo sería el día de ‘ ’, que en inglés sería similar a , aunque . Esta fecha no es totalmente aceptada por gran parte de los seguidores. 14 de mayo, cumpleaños de George Lucas : el creador de Star Wars cumple años el 14 de mayo; este 2022, Lucas cumplirá 78 años . A pesar de que ya no es dueño de la franquicia (después de haber sido vendida a Disney), al ser el pilar de prácticamente toda la saga, los fans le tienen gran respeto y también conmemoran su fecha de nacimiento.

: el creador de Star Wars cumple años el 14 de mayo; este 2022, . A pesar de que ya no es dueño de la franquicia (después de haber sido vendida a Disney), al ser el pilar de prácticamente toda la saga, los fans le tienen gran respeto y también conmemoran su fecha de nacimiento. 16 de mayo, aniversario del estreno de ‘ Star Wars Episode II: Attack of the Clones ’ : el 16 de mayo de 2002 se estrenó la quinta película de la saga, la segunda en términos de cronología interna, y una de las más controversiales de de saga; logró recaudar 649 millones de dólares a nivel global.

: el 16 de mayo de 2002 se estrenó la quinta película de la saga, la segunda en términos de cronología interna, y una de las más controversiales de de saga; logró recaudar 649 millones de dólares a nivel global. 19 de mayo, aniversario del estreno de ‘ Star Wars Episode I: The Phantom Menace ’ : el 19 de mayo de 1999 se estrenó la quinta película de la saga y la primera en el orden cronológico de la misma. The Phantom Menace nació 16 años años después de la última película. En esta cinta se presentó un universo Star Wars mucho más amplio del que se conocía hasta ese momento.

: el 19 de mayo de 1999 se estrenó la quinta película de la saga y la primera en el orden cronológico de la misma. The Phantom Menace nació 16 años años después de la última película. En esta cinta se presentó un universo Star Wars mucho más amplio del que se conocía hasta ese momento. 19 de mayo, aniversario del estreno de ‘Star Wars Episode III: Revenge of the Sith’ : también el 19 de mayo pero de 2005 salió a la luz la sexta película de la saga y la tercera en la trilogía de precuelas. Esta cinta tiene un punto de inflexión importante: Anakin se convierte al lado oscuro de la Fuerza para emerger como Darth Vader.

: también el 19 de mayo pero de 2005 salió a la luz la sexta película de la saga y la tercera en la trilogía de precuelas. Esta cinta tiene un punto de inflexión importante: Anakin se convierte al lado oscuro de la Fuerza para emerger como Darth Vader. 20 de mayo, Día del Imperio y Fundación del Imperio Galáctico : el 20 de mayo en el universo de Stars Wars marca la fecha en que Sheev Palpatine, Supremo Canciller de la República, funda el Imperio Galáctico y se auto proclama emperador; curiosamente, este mismo día se festeja literalmente el Día del Imperio en Reino Unido y la Comunidad Británica de Naciones. Y aunado a todo lo anterior, da la coincidencia de que el 20 de mayo de 1980 fue la premier Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back en Reino Unido.

: el 20 de mayo en el universo de Stars Wars marca la fecha en que Sheev Palpatine, Supremo Canciller de la República, funda el Imperio Galáctico y se auto proclama emperador; curiosamente, este mismo día se festeja literalmente el Día del Imperio en Reino Unido y la Comunidad Británica de Naciones. Y aunado a todo lo anterior, da la coincidencia de que el 20 de mayo de 1980 fue la premier Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back en Reino Unido. 21 de mayo, aniversario del estreno de ‘ Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back ’ : como recién se comentó, en 1980 se estrenó la segunda película de la saga de Star Wars, y aunque en Reino Unido fue un día antes, esto sucedió el 21 de mayo a nivel global. Esta es considerada por muchos como la mejor película de la saga y también es en la que nació una de las frases más icónicas de la franquicia : cuando se revela que Darth Vader es el padre de Luke y se enuncia la frase: “ No, I am your father ”, aunque muchos creen que dice: “ Luke, I am your father ” .

: como recién se comentó, en 1980 se estrenó la segunda película de la saga de Star Wars, y aunque en Reino Unido fue un día antes, esto sucedió el 21 de mayo a nivel global. : cuando se revela que Darth Vader es el padre de Luke y se enuncia la frase: “ ”, aunque . 25 de mayo, aniversario del estreno de ‘ Star Wars Episode IV: A New Hope ’ : el 25 de mayo de 1977 se estrenó lo que fue la primera película dentro de la saga y las trilogías de Stars Wars; aquella que daría comienzo a la era de la franquicia, que este 2022 cumplirá 45 años. En 1997 fue renombrada, pero inicialmente se estrenó simplemente como The Star Wars . Ha sido considerada un hito en la historia del cine, principalmente por el uso de efectos especiales innovadores en la época con poco presupuesto.

: el 25 de mayo de 1977 se estrenó lo que fue la primera película dentro de la saga y las trilogías de Stars Wars; aquella que daría comienzo a la era de la franquicia, que este 2022 cumplirá 45 años. En 1997 fue renombrada, pero inicialmente . Ha sido considerada un hito en la historia del cine, principalmente por el uso de efectos especiales innovadores en la época con poco presupuesto. 25 de mayo, aniversario del estreno de ‘Star Wars Episode VI: Return of the Jedi’ : ese mismo día pero de 1983 se estrenó la tercera película de la saga y la sexta en términos de cronología interna; de la trilogía original fue la película más criticada, ya que mucha gente la consideraba la más infantil por la inclusión de los ewoks.

: ese mismo día pero de 1983 se estrenó la tercera película de la saga y la sexta en términos de cronología interna; de la trilogía original fue la película más criticada, ya que mucha gente la consideraba la más infantil por la inclusión de los ewoks. 25 de mayo, aniversario del estreno de ‘Solo: A Star Wars Story’: agregamos una fecha más al calendario de estrenos del universo de Star Wars, pues el 18 de mayo de 2018 se estrenó un spin-off centrado en la historia de Han Solo, uno de los protagonistas de Star Wars.