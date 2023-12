En México, la Navidad no es sólo un ambiente de celebración y fiesta sino también una época de importantes fiestas y festivales. Las fiestas navideñas como la Nochebuena 24 de diciembre y el día de Navidad 25 de diciembre son eventos muy importantes y se celebran con música, baile y un rico menú de platos típicos como pozole, tamales y buñuelo. Por eso, mucha gente se pregunta si este día es laborable o no. En Depor damos respuesta a esta pregunta y a muchas más.

Además del significado religioso, esta festividad también refleja la rica diversidad cultural de México, con tradiciones navideñas entrelazadas con costumbres locales y regionales. Desde coloridas posadas hasta la llegada de los Reyes Magos en enero, la temporada es un crisol de fe, ritual y celebración, que enfatiza la importancia de la familia, la comunidad y la generosidad.

Mucha gente aprovecha este día para celebrar la ocasión con sus familias y, en algunos casos, tomarse unos días libres en casa o en el extranjero. ¿Los trabajadores y estudiantes quieren saber si el 25 de diciembre es día laborable o no? Luego le revelaremos la información que necesita.

¿El 25 de diciembre es feriado en México?

A diferencia de otras festividades como el 1 de enero o el 16 de septiembre, el 25 de diciembre no está designado como día de descanso obligatorio en el calendario laboral del país. Por ende, muchas actividades comerciales y laborales continúan operando con normalidad durante esta fecha, aunque se observa una disminución en la actividad debido a la celebración cultural arraigada en gran parte de la población, lo que lleva a que algunos establecimientos cierren sus puertas o reduzcan sus operaciones.

El 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad es el último feriados de diciembre de 2023 en Perú. (Foto: Composición)





¿Cuánto pagarán en México el 25 de diciembre?

En México, el 24 de diciembre no es considerado un día feriado oficial, por lo que el pago por el trabajo realizado en esa fecha se rige según lo estipulado en el contrato laboral de cada persona. Sin embargo, el 25 de diciembre es designado como día feriado, lo que implica que aquellos que trabajen en esa fecha deben recibir un pago adicional.

De acuerdo con las leyes laborales, quienes laboren el día de Navidad tienen derecho a recibir su salario normal más un bono equivalente al doble del salario, es decir, un pago triple por su jornada laboral durante este día festivo reconocido a nivel nacional.





¿Cuál es la diferencia entre un día feriado y día no laborable?

Un día feriado es aquel que está reconocido y establecido por ley como un día de descanso obligatorio para la mayoría de las personas, generalmente conmemorando eventos históricos, religiosos o culturales significativos para un país. Durante los días feriados, los trabajadores tienen derecho a no laborar y, en caso de hacerlo, se les otorgan beneficios adicionales como pago doble o triple, según lo establezcan las leyes laborales.

Conoce todos los detalles sobre los feriados en México para diciembre (Foto: internet)

Por otro lado, un día no laborable no está oficialmente designado como un día de descanso obligatorio por ley, pero puede ser sugerido por instituciones gubernamentales o empresas como un día de descanso o flexibilidad laboral. En estos días, algunas actividades pueden paralizarse parcialmente o pueden otorgarse permisos especiales, pero no se garantiza el derecho al descanso ni se aplican los beneficios adicionales asociados a los días feriados oficiales.





¿Hay megapuente en diciembre por fiestas?

En diciembre, México disfrutará de un extenso Megapuente, según lo anunciado por Jorge Enrique Hernández, secretario de Educación de Guanajuato. Este prolongado receso se extenderá a partir del día 20 de diciembre, abarcando un periodo considerable para los estudiantes de primaria y secundaria. Esta medida excepcional afectará el calendario escolar regular, ofreciendo a los estudiantes un periodo más amplio para disfrutar de las festividades navideñas y el fin de año en familia.

El impacto directo recae en la interrupción de las actividades académicas para los estudiantes, permitiéndoles un tiempo adicional de descanso y disfrute de las festividades. El regreso a clases oficial después del Megapuente se ha fijado para el día 8 de enero, lo que significa que los estudiantes tendrán un periodo prolongado para recargar energías y disfrutar de las vacaciones antes de reintegrarse a sus actividades escolares regulares.





¿Qué hacer en caso te pidan trabajar un día feriado?

Si te solicitan trabajar en un día feriado, tienes derecho a recibir compensaciones adicionales. Según las leyes laborales, si laboras en un día festivo, se espera que recibas el doble de tu salario habitual por ese día.

En algunos casos, este pago puede aumentar a un triple si realizas horas extra durante el feriado. Es fundamental verificar tu contrato laboral y las leyes laborales locales para asegurarte de recibir el pago adicional correspondiente si te requieren trabajar en un día feriado en México y, en caso contrario, buscar asesoramiento legal o presentar una queja ante las autoridades laborales para hacer valer tus derechos.





TE PUEDE INTERESAR