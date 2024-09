Muchos piensan que encontrar monedas de oro puede ayudarlos a cambiar su destino y tal vez es cierto, pero qué pasa si esa persona en el afán de cambiar su vida empiezan a buscar en todos lados sin medir los límites y hasta excavar en lugares como la propiedad de un vecino. Para evitar que alguien lleve a cabo esa practica, las autoridades en México han determinado algunas leyes sobre lo que ocurre en esos casos.

¿Qué ocurre si encuentras monedas o un tesoro según las leyes en México?

Tener en claro lo que se considera como tesoro para las autoridades en México. De acuerdo al Código Civil Federal, lleva ese nombre el depósito oculto que tiene dinero, joyas y otros objetos de gran valor.

En los artículos del 875 al 885, pertenecientes al Libro Segundo del Código Civil se encuentran establecidas las normas.

En el Artículo 875 se indica que si se encuentra ese tesoro en una propiedad que no se sabe quién es el dueño, se considera un hallazgo independiente.

En el Artículo 876 se menciona que si el descubrimiento sucede en una zona que pertenece a la persona que hizo el hallazgo, puede quedarse con aquello que encontró.

Por otro lado, en el Artículo 877 se especifica que si el tesoro es encontrado en un sitio que pertenece a otra persona y no al que encontró el tesoro o es un lugar de dominio público, entonces se debe dividir en partes iguales entre todos los involucrados.

Cuando el objeto encontrado tiene un papel importante para la ciencia u otra área, según el Artículo 878 debe ser entregados a la nación. Aunque, recibirá un pago.

Cabe destacar que en caso de que se realice un descubrimiento en una propiedad ajena, esto debe ocurrir de manera casual y no a propósito, si no es probable que la persona no reciba el pago que usualmente entregarían por el hallazgo.

Si realizas una búsqueda sin pedir la autorización al dueño del área, entonces no recibirás ninguna compensación por lo que encontraste y todo será para el propietario del terreno. Tener en cuenta todo lo mencionado anteriormente para evitar tener problemas con las autoridades.

SOBRE EL AUTOR Francesca Villanueva Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad César Vallejo. Experta en redacción SEO.