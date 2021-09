Atento a la siguiente información. Septiembre suele ser un mes muy particular, ya que se presencian la mayor cantidad de fenómenos naturales, y en este 2021 no ha sido la excepción. A pocos días de haber presenciado temblores y huracanes en México, es necesario no bajar la guardia y mantenerse alerta ante cualquier evento.

Por ello, el país azteca ha sido alertado tras una posible reaparición de otro fenómeno llamado ‘La Niña’, por lo que en Depor te diremos todo lo que podría suceder y cuáles serían las consecuencias que tendría el planeta Tierra.

¿Qué es el Fenómeno La Niña y por qué se llama así?

Este fenómeno, de carácter climatológico, provoca el enfriamiento de las aguas de la superficie tanto en el centro y este del Pacífico ecuatorial, mismo que podría provocar alteraciones en el clima en los últimos meses del presente año.

Es necesario mencionar que esto podría ocurrir entre cada dos a siete año, por lo que se alertó sobre su presencia en este 2021. Cabe resaltar que se puede sentir en gran parte del planeta con un drástico cambio de clima.

¿Qué efectos tiene La Niña con el clima a nivel mundial?

Según el profesor Petteri Taalas, Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dice que las afectaciones que podría haber con este fenómeno llamado ‘La Niña’ podrían ser los siguientes: “Pero a pesar del fenómeno La Niña, que habitualmente tiene como efecto enfriar el clima, las temperaturas medidas en tierra deberían ser superiores a la media entre septiembre y noviembre, especialmente en el hemisferio norte”.

Eso sí, el cambio climático influye cada vez más en nuestras condiciones meteorológica, por lo que es muy probable la reaparición de este fenómeno.

En la predicción más reciente, se contemplan dos posibles escenarios: o bien se mantienen unas condiciones neutras con respecto al ENOS, o vuelven a instaurarse condiciones compatibles con ‘La Niña’ a finales del 2021.

Para el periodo de septiembre a noviembre, existe la probabilidad de que se produzcan unas condiciones neutras del ENOS de 60%, y la probabilidad de que aparezca ‘La Niña’ es del 40%.

En el caso de octubre a diciembre y de noviembre a enero, las probabilidades de que se mantengan las condiciones neutras del ENOS siguen siendo las mismas, al igual con la aparición del fenómeno. Según con las proyecciones sobre este evento, es muy probable que en 2022 vuelvan a darse una condiciones neutras en relación al ENOS.

