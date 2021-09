Presta atención a la siguiente información. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reveló que los días 15 y 16 de septiembre, el servicio que ofrece se realizará bajo el esquema de día festivo, por lo que se recomienda a toda la ciudadanía a tomar sus medidas y prever el tiempo de sus traslados.

Con motivo de la conmemoración del inicio de las fiestas patrias, en CDMX, como acostumbran cada año, algunas estaciones del Metro se encontrarán sin servicio y los horarios cambiarán. Por ello, en Depor, si eres usuario del transporte público, te recomendamos tomar en cuenta los siguientes cambios.

Horario del Metro

El jueves 16 de septiembre, el servicio de las estaciones tendrán un horario diferentes a raíz de los días festivos que se celebrarán el 15 y 16 de septiembre, funcionando desde las 7:00 a.m. a 12:00 a.m.

Además, por medio de una tarjeta informativas, el Metro de la Ciudad de México aseguró que las estaciones Allende de la Línea 2, y Bellas Artes de la Línea 2 y 8, no trabajarán el miércoles 15 de septiembre desde las 7:00 p.m.; abriendo hasta nuevo aviso.

Del mismo modo, en dichas estaciones no habrá entrada ni salida de los vagones. Las posibilidades para los usuarios en el área del Centro Histórico, serán las estaciones San Juan de Letrán (línea 8), Isabel la Católica (línea 1) y Pino Suárez (líneas 1 y 2).

Horarios del Metrobús

El Metrobús, por su lado, informó por medio de un comunicado que el servicio del 15 de septiembre funcionará de manera regular, iniciando su atención desde las 4:30 a.m. hasta las 12:00 p.m. En el caso del 16 de septiembre, el servicio de los camiones será con horario de día festivo, empezando a funcionar desde las 5:00 a.m. y culminando a las 12:00 a.m.

Eso sí, se ha confirmado que habrá tanto el grito de Independencia como el clásico desfile militar en la plancha del Zócalo, los días 15 y 16 de septiembre, respectivamente. El personal de las Fuerzas Armadas mexicanas ya trabajan en el tradicional desfile militar.

Fiestas Patrias 2021: ¿cómo se celebrará?

Este año, el día de la Independencia en México se celebrará la noche del 15 de septiembre con comida típica, fuegos artificiales, música tradicional y en familia. En esta misma línea, está previsto que las Fiestas Patrias se festeje de manera específica en cada una de las alcaldías o municipios del país.

El jueves 16 de setiembre habrá un desfile militar en el zócalo capitalino, aunque este se celebrará manteniendo todas las medidas de sanidad por pandemia. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay personas que se estarán vacunando, por lo que habrá que se deberá controlar el ruido para que todos puedan descansar.