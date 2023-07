“La casa de los famosos México” tiene a todos en América Latina con una expectativa tremenda, ya que sus televidenetes esperan con ansias el desarrollo de estas semanas para conocer quién será el ganador de la temporada en la esperada gala final. Sin embargo, hay que resaltar que todas las emisiones, existen momentos dignos de mencionar.

Wendy Guevara, una de las participantes del reality show, fue sorprendida esta semana con el ingreso momentáneo a la casa de una persona a la que quiere muchísimo. Se trata de Marlon, un joven muy cercano a la influencer y quien podría ser su novio o pretendiente en el mundo exterior, aunque eso no ha quedado tan claro que digamos.

El REENCUENTRO DE WENDY GUEVARA Y MARLON COLMENAREZ

El reencuentro lo podríamos calificar como algo raro, emotivo y hasta divertido y ahora explicaremos por qué. En un principio, la jefa del show se comunicó con los participantes de “La casa de los famosos México” y les informó que habría una dinámica llamada “Los congelados”, la cual consistía en no moverse cuando suene una especie de chicharra o alarma.

Durante ese tiempo, los famosos no deben moverse, a lo mucho están permitidos de parpadear. Aquel participante que se mueva será directamente nominado y correría el riesgo de ser eliminado.

Bajo esa premisa, la producción hizo sonar la chicharra para “congelar” a todos los participantes en el patio de la casa. En ese preciso momento, las puertas se abrieron y entró Marlon Colmenarez con un enorme ramo de rosas rojas que se lo regalaría a Wendy Guevara, a quien también le dedicaría unas palabras.

“¡No te muevas, no te muevas, por favor no te muevas! No te vayas a mover, estoy tan feliz de verte chiki, vine a verte porque habías pedido mucho que viniera, no te muevas, te voy a poner esto en tus manos (el ramo de flores), pero no te muevas. Síguelo haciendo como lo estás haciendo, confío en ti, que lo vas a lograr, no te muevas, pero te voy a dar un abrazo y un beso y quiero decirte que te extraño mucho y que te amo mucho, no me decepciones a mí ni a todo México, que tú puedes, aguanta un poquito más ya falta poco, te amo con mi vida, tú sabes que te estoy esperando afuera”, fueron las palabras de Marlon, quien luego se iría de la casa.

Al finalizar esa dinámica, los participantes pudieron moverse y todos se acercaron a Wendy a consultarle por el momento y cómo estaba ella. Si bien ella negó que Marlon sea su novio, pareciera que algo ocurre entre ellos.

Wendy Guevara y Marlon se reencontraron en "La casa de los famosos México" (Foto: Televisa)

LA REACCIÓN DE NICOLA PORCELLA AL VER A MARLON

Durante toda la competencia, Nicola Porcella ha estado muy cerca de Wendy Guevara, incluso, muchos creían que había nacido algún tipo de sentimiento entre ambos, por lo que la presencia de Marlon Colmenarez pudo haber sido algo tensa para ellos dos y más para el peruano porque tampoco podía moverse por la dinámica impuesta por la producción.

Nicola tuvo que quedarse todo ese rato con la mirada con dirección al piso porque así estaba cuando sonó la chicharra. Es más, al finalizar el “congelamiento”, él mismo explicó que no podía ver absolutamente nada por ese detalle.

Lo que sí pudo escuchar es lo que Marlos le dijo directamente a él antes de marcharse. “Nicola, papi, contigo todo bien”, le dijo al modelo peruano, quien creía que le iban a hacer algo por haber estado cerca a Wendy durante todo el tiempo de convivencia.

¿MARLON COLMENAFREZ ES NOVIO DE WENDY GUEVARA?

Desde hace mucho tiempo y en especial en estos momentos, existe una duda muy grande en la relación entre Marlon Colmenarez y Wendy Guevara, pues muchos dicen que son novios y otros dicen que no lo son. Es más, la misma influencer ha revelado que son solo amigos, por más que pareciera haber cierta química entre ambos.

Durante su presencia en el programa mexicano y antes de sorprender a Wendy, los conductores del show le preguntaron quién es el de Wendy y, muy seguro, afirmó que es su mejor amigo, dejando de lao los rumores que apuntan a que, en teoría, había algo más que lo amical.