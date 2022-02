Los ataques de Rusia a Ucrania se han intensificado con el pasar de las horas y, tras los primeros combates en la planta nuclear de Chernobyl el último jueves, la preocupación ha aumentado debido a la radioactividad que ha empezado a elevarse, más de 35 años después del gran desastre que padecieron los ucranianos por la explosión en dicha planta atómica.

Las primeras reacciones no se hicieron esperar, pues el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, fue enfático al destacar que sus tropas harán todo lo posible para que no se desate una tragedia como la que vivieron en 1986. Según su apreciación, esta estrategia de Rusia habla de una “declaración de guerra contra toda Europa”.

El panorama es muy complicado, pues si el Gobierno ruso no cesa en sus arremetidas en dicha zona, cualquier ataque al depósito de desechos nucleares podría arrojar polvos radioactivos sobre “Ucrania, Bielorrusia y países de la Unión Europea”, tal como lo advirtió recientemente el ministro del Interior de Ucrania, Anton Herashenko.

Rusia ataca Chernobyl: ¿por qué es peligrosa esta estrategia del Gobierno ruso?

Los combates en Chernobyl ya empezaron a dejar consecuencias. Este viernes la agencia nuclear de Ucrania reveló una subida de los niveles de radiación en la zona de exclusión de la planta nuclear, territorio que fue tomado el último jueves por las tropas rusas.

Desde Kiev han advertido que, si los residuos radioactivos son atacados, “el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea (UE)”.

Igor Konashénkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, fue claro en decir que los militares rusos están teniendo cuidado al proteger las instalaciones de Chernobyl, junto con el batallón ucraniano que resguarda la antigua planta.

“Se ha llegado a un acuerdo con el batallón especial ucraniano de protección de la central de Chernóbil para garantizar conjuntamente la seguridad de los reactores nucleares y el sarcófago de la planta”, manifestó.

¿Por qué es importante Chernobyl?

A menos de 17 kilómetros de la frontera, esta zona es la ruta directa más corta desde bielorrusa hasta Kiev, capital de Ucrania. Si bien es cierto que en el camino se presentan algunas dificultades como lo pantanoso del lugar y las hostilidades, para las fuerzas rusas es importante tomar el control de Chernobyl, y con ello también el resto de áreas rojas como la que se encuentra a la orilla del río Prypiat.

Otra zona indefendible, por supuesto, es el bosque rojo, ubicado a 500 metros del reactor 4 de la vieja central nuclear. Considerada como una de las zonas más contaminadas del mundo, este lugar cuenta con una radiación 30 veces superior a la ocasionada por la exposición de la bomba atómica de Hiroshima. Sin embargo, la zona de exclusión, la más peligrosa de todas, abarca cerca de 2.600 kilómetros cuadrados.

Chernobyl: ¿sigue siendo peligrosa?

Actualmente, los niveles de radiación en Chernobyl son prácticamente los mismos que en Moscú, Kiev o Minsk: las mediciones del aire muestran entre 0,12 y 0,15 microsieverts/hora. En comparación, la dosis de radiación gamma a la que nos sometemos a diario es de 0,22 microsieverts/hora. Dicho esto, solo se considera mortal una dosis de 6 microsieverts o más.

No obstante, en Chernobyl no hay una población fija. Los únicos que habitan esta área son empleados de la zona de exclusión. El reglamento del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dice que solo pueden trabajar en guardias y no deben superar los 90 días en un periodo de 180. La radiación no se extendió uniformemente, por lo que la contaminación se asentó en parches.