No te pierdas de la oportunidad se saber tu suerte. Si es a favor o en contra, los astros nunca dejan de sorprendernos con lo que pueden preparar para ti. No importa el signo del zodiaco que seas, conoce cómo te irá en cuanto al amor, la salud, el dinero y el trabajo. Si quieres saber qué te depara el destino para este sábado 26 de noviembre, este horóscopo es para ti. ¿Te atreves a conocer qué pasara contigo en este día? Sigue leyendo.

ARIES

Te espera un inicio de fin de semana con cambios. Harás cosas nuevas y recibirás importantes sorpresas, quizás reaparezcan o se presenten de repente familiares o amigos que estaban alejados o desconectados desde hacía mucho tiempo. También debes tener cuidado con posibles tensiones, discusiones o peleas con los íntimos.

TAURO



Disfruta ahora de lo que tienes y no pienses en grandes cambios ni te amargues por lo que todavía no has podido conseguir. Disfruta ahora de lo que tienes y no pienses en grandes cambios ni te amargues por lo que todavía no has podido conseguir.

GÉMINIS



Hoy vas a conocer a una persona que te parecerá maravillosa, pero en realidad deberías tener mucho cuidado porque las cosas no son lo que parecen y esa persona puede intentar estafarte o engañarte. Ten mucha prudencia y elige bien a quién le entregas tu corazón. Por otro lado, estás acumulando demasiada tensión y hay muchas formas de quitártela de encima. No te aliviará mucho explotar con los demás y crear un clima tenso. Sal a correr un par de horas y eso te relajará.

CÁNCER

La llegada del fin de semana es muy probable que te altere emocionalmente. Hay riesgo de algunas tensiones o conflictos en tu vida sentimental, pero si esto sucede en realidad podrías ser tú quien lo provoques. Debes intentar serenarte, a pesar que no te encuentras bien.

LEO

Tu día no empezará de la mejor manera, pero lo importante es que al final va a terminar notablemente mejor. Tras tu imagen de seguridad y optimismo, se esconden tristezas y preocupaciones relacionadas con tu vida sentimental o familiar, pero todo dará un giro positivo en el día de hoy, y sucederá sin que tú hagas nada.

VIRGO



Estás atravesando un momento de inseguridad del cual tienes que salir cuanto antes. Empieza hoy a hacer pequeños gestos para cambiar esto. Hoy es un buen día para recorrer tiendas y renovarte. De todos modos, en la segunda mitad del día te sentirás cada vez mejor.

LIBRA



Este sábado se te presentarán numerosos imprevistos que requerirán tu atención, incluso un posible viaje inesperado o la repentina llegada de un ser querido. En definitiva, un día un poco agobiante , pero que al final terminará mejor de como había comenzado. Confía en el destino.

ESCORPIO



No te amargues el día por tu cuentas. Revisa hoy tu presupuesto del mes y elige para este fin de semana algún plan que no implique mucho gasto. Podrás recuperarte en breve de este bache. Por otro lado, las influencias astrales te serán muy favorables en el día de hoy y en consecuencia las cosas te irán bien tanto en los asuntos mundanos y materiales como también en la vida íntima y familiar.

SAGITARIO



Tu signo del zodiaco será uno de los favorecidos por los astros en el día de hoy y en consecuencia te sentirás impulsado por un gran optimismo. La suerte va a estar de tu lado, y no solo con todo aquello que deseas vivir o realizar, sino que también te llevarás alguna sorpresa.

CAPRICORNIO

Plantéate dejar de querer ser siempre tan protagonista. Esto te ayudará en la relación de diario con tus compañeros de trabajo porque inspirarás más simpatía. Piénsalo bien a lo largo del fin de semana y el lunes ponlo en práctica.

ACUARIO



Si se te presente algún plan inesperado, no dudes en tomarlo. Ese viaje o esa actividad imprevista podrían terminar siendo tu mayor suerte porque hay algo muy bueno escondido tras esa sorpresa, tal vez un nuevo amor.

PISCIS



La influencia de Júpiter, hoy te va a beneficiar y te traerá una gran alegría en forma de reconocimiento. Un día feliz e ilusionante que te viene sin que lo hayas buscado. En tanto, no dejes de valorar las relaciones personales porque tienen muchísima importancia. Hoy procura compensar a las personas que te estiman por estas ausencias y reflexiona sobre ello.