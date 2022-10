No pierdas de vista cada detalle y cambio de perspectiva en tu vida diaria. Conoce las mejores predicciones sobre amor, salud, trabajo y dinero que tenemos el horóscopo del 7 de octubre para ti. Si buscas mejorar tu vida y encontrar un mejor futuro, te recomendamos hacerle caso a lo que dicen los astros para ti. Confía en tu signo del zodiaco y verás como tienes increíbles resultados. Todos los detalles en esta nota.

ARIES

En el trabajo te esperan unos días excelentes porque por fin recogerás los frutos de lo que has ido sembrando. Si esperabas un aumento o un ascenso puedes tener ahora buenas noticias sobre ello. Además, tienes una protección astral extra en el tema económico, los asuntos de dinero y la compra/venta estarán favorecidos. Es una buena oportunidad para aumentar tus ingresos.

TAURO

Ahora no te conviene inmiscuirte en asuntos ajenos. Procura mantener la tranquilidad de la que gozas. El capítulo del dinerito está muy bien aspectado estos días en que el dinero fluirá hacia ti sin que te esfuerces. Manéjalo con cuidado, sin incurrir en grandes gastos. En el terreno amoroso, si estás en una relación seria, puedes aprovechar la etapa de fertilidad que beneficia a todas las Tauro.

GÉMINIS

En el ámbito laboral tendrás que lidiar con alguien que quiere hacer pasar como suya una idea que le contaste tiempo atrás. Será bastante estresante porque esto generará una discusión. Defiende tu proyecto con uñas y dientes. Lograrás tu propósito. Menos mal que el capítulo económico ahora está en vías de recuperación. Últimamente tu presupuesto se te hacía corto para llegar a fin de mes y te preocupaban las deudas.

CÁNCER

Si tienes pensado solicitar un empleo o un préstamo, o pedir un favor a un amigo, cualquier cosa que creas difícil de conseguir, hazlo ahora. Nadie te dará una negativa. En el ámbito laboral esta semana se impone actuar con muchas precauciones porque hay cierta o ciertas personas envidiosas que están intentando hacerte la cama y cargarte con la culpa de algo en lo que no tienes responsabilidad.

LEO

Te sientes pesimista y sobredimensionas todo lo que te ocurre. Tendrías que hacer un esfuerzo por ser más objetiva y alejar esos fantasmas que te amargan la vida. No creas que eres la persona más desafortunada del mundo por un simple contratiempo de los que todos tenemos que afrontar. En el ámbito laboral, en especial, estos días tendrás que reprimir tus ganas de generar conflictos.

VIRGO

Virgo, tanto si tienes un negocio propio como si trabajas por cuenta ajena. En el primer caso, puede que hayas dejado que tus empleados se te suban a caballo y ahora no sabes cómo recuperar la autoridad. Aunque te cueste mucho hablar en plan jefe, no te queda otro remedio. Explica a los que tienes bajo tu cargo cuál es el lugar de cada uno y deja bien planteado tu rol como lider.

LIBRA

Sueles ser una persona sincera y directa, y, a veces, puedes llegar a ser hiriente. Te gusta ser sincero contigo mismo y no dudas en hacer lo mismo con los demás. Pero esta cualidad es un arma de doble filo. A veces pecas de exceso de sinceridad y haces sufrir innecesariamente a los que te rodean. Sabes que no es bueno decir toda la verdad. Deberías contar hasta diez antes de hacer grandes afirmaciones.

ESCORPIO

Esta semana podría despertarse tu instinto paternal y protector. A veces te pasas un poco en lo que respecta a esa faceta tuya, porque no te gusta ver a otros cometer errores y quieres impedirlo a toda costa. Sin embargo, Escorpio, la experiencia de unos no es la misma experiencia que la de los otros. Tendrías que dejar que tus hijos o amigos cometan sus propios errores. Así aprenderán y crecerán.

SAGITARIO

Si estás pasando por una mala racha y te sientes deprimido, probablemente vas tender a lamerte las heridas en tu guarida y evitar salir al mundo exterior. Todos conocemos este tipo de estado de ánimo y esconderse es obviamente la solución peor. Sagitario, la gente te quiere y también te acepta con tus debilidades. Por eso esta semana deberías acudir a ellos, hablar de lo que te entristece y verás cómo al final todo saldrá bien. Cuanto más intentes razonar y racionalizar los problemas que tienes, más difícil te resultará encontrar soluciones concretas.

CAPRICORNIO

Si estás lleno de empuje y dinamismo, no deberías dudar en compartirlo con los demás. Tu entusiasmo y buen humor son contagiosos. Capricornio, disfrutarás sintiendo el bien que aportas a las personas que te rodean. Por eso, esta semana podrás estimular tanto a tus colaboradores como a tus amigos o a tu familia. No deberías privarte de ello, porque es una buena forma de mantener una actitud positiva ante la vida. A veces demasiado es demasiado.

ACUARIO

Esta semana deberías poner tu ambición en acción. Los aspectos planetarios de esta semana hacen que te muestres enérgico y positivo. Por eso, Acuario, podrás avanzar en la búsqueda de tus objetivos. Como sabes, si no te mueves, nada ocurrirá. Los años pasan con gran rapidez y no querrás encontrarte más tarde preguntándote qué has hecho con esto o aquello. Deberías tener fe en ti mismo y seguir adelante. Las cosas más grandes siempre comienzan con pequeños pasos.

PISCIS

Esta semana querrás comprometerte más en serio con la persona con la que mantienes una relación sentimental. Piscis, si has estado emparejado durante mucho tiempo, es posible que estés pensando en casarte, tener un hijo o adoptar un perro, en el caso de que todavía no te sientas preparado. La energía astral te ayudará a consolidar lo que has comenzado a construir. Si estás soltero, muy pronto conocerás a alguien que compartirá tus sueños e intereses.