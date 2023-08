Este miércoles 16 de agosto, a través de las pantallas de UniMás, podrás ver ‘Hotel Vip’, un emocionante programa producido por TelevisaUnivision. El reality show, conducido por Karina Banda y Roberto Palazuelos, comenzará a las 8:00 p.m. en horario de México (9:00 p.m. en Perú) y se centrará en la convivencia de 16 participantes, tanto hombres como mujeres, en un lujoso hotel que ofrecerá todas las comodidades pero carecerá de personal de servicio. Durante los primeros días de convivencia, los participantes se enfrentarán a desafíos y competencias por equipos. Aquellos que triunfen se convertirán en los huéspedes privilegiados, mientras que los que sufran la derrota asumirán el rol de empleados del hotel.

¿Quiénes son los participantes de “Hotel Vip”?

Serán 16 participantes, entre actores, influencers y modelos. A continuación te brindamos su nombres y a qué se dedican: Burro Van Rankin (conductor), Manola Diez (actriz), El Chevo (comediante), Gomita (influencer), Martha Figueroa (periodista), Colate (empresario, ex esposo de Paulita Rubio), Pee Wee (cantante), Mariana Ávila (actriz), Silverio Rocchi (ex futbolista), Natália Subtil (modelo), Roberto Tello (actor), Tefi Valenzuela (modelo y cantante), Christian Estrada (modelo, ex novio de Ferka), Vielka Valenzuela (actriz), Fer Sagreeb (conductor) y Ligia Uriarte (actriz).

Hotel Vip 2023 vía Canal 5: revisa el horario, quiénes serán los participantes y dónde ver la trasmisión. (Vídeo: @HotelVIPmx).