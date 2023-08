En la Ciudad de México y el Estado de México se implementó el programa Hoy No Circula con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental; por ello, cada semana se suspende la circulación para algunos vehículos. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) este viernes 25 de agosto de 2023 no podrán circular los coches con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2 en la CDMX y en algunos municipios del EDOMEX de las 5:00 a las 22:00 horas.

Esta medida aplica tanto para CDMX y sus 16 alcaldías como para los 18 municipios conurbados del EDOMEX y funciona de lunes a sábado; no obstante, existen algunas excepciones: los que tienen holograma 00, 0, eléctricos o híbridos, además de los de transporte público y escolar. También pueden transitar libremente los autos que ofrecen servicios de emergencia o funerarios, los coches para personas con discapacidad que cuenten con permiso.

Asimismo, están exentos del Hoy No Circula, los vehículos del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala también con las mismas identificaciones y restricciones aplicados a sus pares de la Ciudad de México, siempre y cuando tengan verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular estipulados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Hoy No Circula, 25 de agosto: ¿En qué municipios del EDOMEX está vigente?

Actualmente, el programa Hoy No Circula funciona en las siguientes zonas de Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cómo funciona el Hoy No Circula de lunes a viernes?

Al día de hoy, el programa Hoy No Circula se aplica de la siguiente manera en México:

Lunes: engomado amarillo; placas 5 y 6; hologramas 1 o 2.

Martes: engomado rosa; placas 7 y 8; hologramas 1 o 2.

Miércoles: engomado rojo; placas 3 y 4; hologramas 1 o 2.

Jueves: engomado verde; placas 1 y 2; hologramas 1 o 2.

Viernes: engomado azul; placas 9, 0 y permisos; hologramas 1 o 2.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula los sábados en México?

El programa Hoy No Circula está activo de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación del Hoy No Circula Sabatino es distinta a la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil determinan si puede circular los sábados en el Valle de México.

El primer y tercer sábado de cada mes no se permite la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar.

Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par.

Independientemente del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no podrán circular ningún sábado.

Cabe mencionar que en el caso que el mes tenga un quinto sábado, la restricción se extiende a los vehículos con holograma 2, a los coches extranjeros y a los autos con permiso ese día. El resto, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.

¿Qué pasa con Hoy No Circula los días domingo?

Los domingos sí podrás conducir libremente por CDMX y Edomex hasta las 5:00 horas del lunes, que volverá a estar en vigor el programa Hoy No Circula.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula para vehículos foráneos?

Los vehículos foráneos pueden circular, pero de manera limitada, puesto que pueden hacerlo de lunes a viernes de 5:00 am a 11:00 am y los sábados de 5:00 am a 10:00 pm. Adicional, de acuerdo con la terminación de su placa, no circulan un día entre semana de 5:00 am a 10:00 pm. Te lo explicamos a continuación: